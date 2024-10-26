Ударник Mastodon заявил, что группа готова вернуться к записи нового альбома

Брэнн Дэйлор, барабанщик и вокалист метал-группы Mastodon, поделился планами коллектива возобновить работу над новым альбомом. Последняя на данный момент пластинка музыкантов Hushed and Grim увидела свет в 2021 году.
По словам Дэйлора, Mastodon уже давно работают над свежим материалом, но у них не было возможности погрузиться в него целиком. Сначала музыканты гастролировали по США и Канаде в рамках тура Ashes of Leviathan с Lamb of God, а затем еще полтора выезжали на многочисленные фестивали. Готовясь к ним, музыканты не могли в полной мере сосредоточиться на грядущем лонгплее, но теперь выступления позади. Поэтому коллектив намерен вернуться к работе в ближайшее время, пишет Blabbermouth.
В прошлом году гитарист Mastodon Билл Келлихер рассказывал, что при сочинении новой музыки вдохновлялся творчеством хардкор-группы Turnstile.