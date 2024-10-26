Ударник Mastodon заявил, что группа готова вернуться к записи нового альбома

По словам Дэйлора, Mastodon уже давно работают над свежим материалом, но у них не было возможности погрузиться в него целиком. Сначала музыканты гастролировали по США и Канаде в рамках тура Ashes of Leviathan с Lamb of God, а затем еще полтора выезжали на многочисленные фестивали. Готовясь к ним, музыканты не могли в полной мере сосредоточиться на грядущем лонгплее, но теперь выступления позади. Поэтому коллектив намерен вернуться к работе в ближайшее время, пишет Blabbermouth.