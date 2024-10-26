В Уфе состоялась встреча Радия Хабирова с министром высшего образования Каракалпакстана

Основные темы обсуждения — развитие образовательных инициатив и открытие представительства Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) в Узбекистане. На встрече Радий Хабиров подчеркнул, что республика активно работает над реализацией дорожной карты сотрудничества с Каракалпакстаном, которая была утверждена в апреле 2024 года на форуме «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Это соглашение предполагает множество инициатив, направленных на развитие науки и образования.