В Уфе состоялась встреча Радия Хабирова с министром высшего образования Каракалпакстана

26 октября в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров встретился с министром высшего образования, науки и инноваций Каракалпакстана Батырбеком Каипбергеновым. Об этом сообщает пресс-служба Главы РБ.
Основные темы обсуждения — развитие образовательных инициатив и открытие представительства Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) в Узбекистане. На встрече Радий Хабиров подчеркнул, что республика активно работает над реализацией дорожной карты сотрудничества с Каракалпакстаном, которая была утверждена в апреле 2024 года на форуме «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Это соглашение предполагает множество инициатив, направленных на развитие науки и образования.
Батырбек Каипбергенов отметил, что регионы настроены на серьезное партнерство в сфере профессиональной подготовки. Сотрудничество не только укрепит образовательные связи, но и создаст новые возможности для студентов и преподавателей обеих сторон.
Одним из ключевых моментов встречи стало обсуждение открытия представительства Евразийского НОЦ в Нукусе. Учреждение станет платформой для совместных исследований и работ по приоритетным направлениям научно-технологического развития.
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