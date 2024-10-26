Туман и гололёд: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Днём на севере, в центре области Улытау ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром на востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный днем на востоке области порывы 15−20 м/с. В Жезказгане днём ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром туман.