Как один генерал совершил экономическое чудо и погиб от рук ЦРУ

«Апологеты Пака любят цитировать миф — якобы в первый месяц своего правления он собрал 30 тогдашних олигархов, заработавших свои капиталы не совсем честным путем, и сказал — из этого кабинета у вас есть два выхода — или в тюрьму или… Но с этого момента вы будете развивать те отрасли, которые мы вам укажем. При этом мы поможем вам решить проблемы с профсоюзами, обеспечим налоговые послабления, будем выдавать беспроцентные кредиты. Вопросы есть? Вопросов не было», — рассказывал на одной из своих лекций кореевед Константин Асмолов.