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Депутат ЗСНО Александр Ефремцев ушел из жизни на 51-м году жизни

Его не стало 26 октября.

Источник: телеграм-канал Евгения Люлина

Депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Ефремцев скоропостижно скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщил председатель областного парламента Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Евгений Люлин признался, что сразу не поверил в такую новость. Еще неделю назад он встречался с Александром Ефремцевым, чтобы обсудить вопросы и дальнейшие планы.

— У него было столько планов, идей, проектов… Обидно, горько, несправедливо, — написал Евгений Люлин.

За годы работы Александр Ефремнцев много сделал для аграрной отрасли. Евгений Люлин также добавил, что в памяти коллег Ефремцев навсегда останется бодрым и подтянутым.

Редакция «КП-Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Александра Ефремцева.