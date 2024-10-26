WP: Маск начинал работать в США нелегально

Коллеги основателя SpaceX подтвердили, что Маск водил машину в тот период, когда находился в США нелегально, ему нужны были водительские права и автостраховка. Предприниматель часто критикует ситуацию с нелегальной миграцией в стране. «[Нелегалы] в Америке могут получать банковские кредиты, ипотечные кредиты, страховки, водительские права, бесплатное здравоохранение (в Калифорнии и Нью-Йорке) и образование в вузе. Какой смысл быть гражданином, если нелегальный мигрант получает все льготы, но не платит налоги ?» — написал Маск в феврале в X (ранее Twitter).