WP: Маск начинал работать в США нелегально

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Основатель компании SpaceX, один из крупнейших предпринимателей США и самый состоятельный человек планеты Илон Маск начинал свою карьеру в Соединенных Штатах, не имея легального статуса. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
По данным издания, выступающий против нелегальной миграции основатель компании Tesla нелегально находился в США по студенческой визе, хотя бросил учебу. Уроженец ЮАР приехал в США, что обучаться в Стэнфордском университете, но вскоре после начала семестра осенью 1995 года он позвонил заведующему своей кафедры и сообщил, что не будет посещать занятия. Закон предписывал будущему бизнесмену покинуть Соединенные Штаты, поясняет WP.
Но вместо этого он просрочил визу, пока создавал свою первую компанию Zip2 (первоначальное название Global Link Information Network). В 1996 году венчурная компания Mohr Davidow Ventures вложила в Zip2 $3 млн. Узнав, что Маск и его брат Кимбэл не имеют легального статуса пребывания в США, в соглашение о финансировании был включен пункт, позволявший Mohr отозвать свои инвестиции, если оба не получат рабочую визу в течение 45 дней.
Поскольку иммиграционные данные в США не публикуются, определить, когда изменился иммиграционный статус Маска, довольно сложно, отмечает газета. Однако, подчеркивается в статье, компания наняла адвоката, чтобы получить визы для братьев в 1996 году. Это означает, что и он, и его брат большую часть года находились в стране на нелегальном положении, подчеркивает издание.
Коллеги основателя SpaceX подтвердили, что Маск водил машину в тот период, когда находился в США нелегально, ему нужны были водительские права и автостраховка. Предприниматель часто критикует ситуацию с нелегальной миграцией в стране. «[Нелегалы] в Америке могут получать банковские кредиты, ипотечные кредиты, страховки, водительские права, бесплатное здравоохранение (в Калифорнии и Нью-Йорке) и образование в вузе. Какой смысл быть гражданином, если нелегальный мигрант получает все льготы, но не платит налоги ?» — написал Маск в феврале в X (ранее Twitter).