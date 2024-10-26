SHOT: активисты призвали Минкульт запретить сказку Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ

«Что касается сказок Пушкина, и не только его, герои чаще всего отказывались от яства и лишь имитировали обед, чтобы обмануть нечисть и остаться в живых, поскольку, по преданиям, еда и напитки были проводниками в мир мертвых. Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — заявил Добровинский.