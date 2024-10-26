В Башкирии установили более 1500 «парт героев» в школах

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился в своих соцсетях новостью о новой инициативе. В школах республики начали устанавливать «парты героев», которые не только увековечивают память о выдающихся личностях, но и становятся источником мотивации для молодежи.
С 2019 года в республике было установлено впечатляющее количество — 1556 таких парт, которые уже находятся в 896 школах Башкирии. Каждая парта посвящена героям, оставившим след в истории: 492 из них — участникам специальной военной операции, а остальные — героям Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.
На каждой парте размещены биографии героев, описания их подвигов, а также фотографии и изображения наград. Право сидеть за такой партой получают те ученики, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве или общественной деятельности.
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