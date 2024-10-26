В Башкирии установили более 1500 «парт героев» в школах

С 2019 года в республике было установлено впечатляющее количество — 1556 таких парт, которые уже находятся в 896 школах Башкирии. Каждая парта посвящена героям, оставившим след в истории: 492 из них — участникам специальной военной операции, а остальные — героям Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.