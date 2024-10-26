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Рок-группа Avenged Sevenfold поделилась кавером на трек «Skulls» Misfits

Американская метал-группа Avenged Sevenfold вновь поделилась кавером на трек хоррор-панк-коллектива Misfits. В этот раз выбор музыкантов пал на Skulls, вышедший в 1982 году в альбоме Walk Among Us.

Источник: Звук

Американская метал-группа Avenged Sevenfold вновь поделилась кавером на трек хоррор-панк-коллектива Misfits. В этот раз выбор музыкантов пал на Skulls, вышедший в 1982 году в альбоме Walk Among Us.

Релиз приурочен к празднику Хэллоуин, отмечаемому 31 октября. В ролике, вышедшем в поддержку кавера, ничего не происходит: на экране лишь мелькают кадры с набросками всадников. Любопытно, что стиль рисовки напоминает обложку их прошлогоднего альбома.

Мы поместили лонгплей «Life Is But A Dream…» в топ лучших метал-альбомов 2023 года, а также в список главных камбеков года.

Раньше Avenged Sevenfold делились с поклонниками каверами на песни Astro Zombies, Hybrid Moments и Last Caress.