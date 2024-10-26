Рок-группа Avenged Sevenfold поделилась кавером на трек «Skulls» Misfits

Релиз приурочен к празднику Хэллоуин, отмечаемому 31 октября. В ролике, вышедшем в поддержку кавера, ничего не происходит: на экране лишь мелькают кадры с набросками всадников. Любопытно, что стиль рисовки напоминает обложку их прошлогоднего альбома.