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В Башкирии ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

В Башкирии ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Сейчас в Олбани: +13° 8 м/с 51% 756 мм рт. ст. +10°
Источник: Башинформ

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что, по прогнозу Башгидрометцентра, погода ухудшится. 27 октября в республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500 м и менее. В отдельных южных районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность.

27 октября в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +1, −4°, днем +1, +6°.