В Башкирии ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что, по прогнозу Башгидрометцентра, погода ухудшится. 27 октября в республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500 м и менее. В отдельных южных районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность.
27 октября в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +1, −4°, днем +1, +6°.