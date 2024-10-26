В Ростове начались всероссийские соревнования по быстрым шахматам

В Ростове начались уже ставшие традиционными всероссийские соревнования по быстрым шахматам этапа «РАПИД Гран-При России». Посвящены они памяти первого президенте Республики Чечня Ахмату Кадырову, сообщили в горадминистрации.
По словам главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко, Ростов выбран для соревнований из-за хорошей шахматной школы:
Шахматная школа донской столицы и региона воспитали десятки сильнейших игроков. Многие спортсмены прославили Ростов не просто на всероссийском, а международном уровне.
Свое мастерство игры в быстрые шахматы в Ростове продемонстрируют спортсмены из Ростовской Области, Чеченской Республики, Москвы, ДНР и ЛНР, Запорожья, Крыма, Северной Осетии, Кубани, Волгоградской и Воронежской областей, а также из других регионов России.