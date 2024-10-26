В Ростове начались всероссийские соревнования по быстрым шахматам

Свое мастерство игры в быстрые шахматы в Ростове продемонстрируют спортсмены из Ростовской Области, Чеченской Республики, Москвы, ДНР и ЛНР, Запорожья, Крыма, Северной Осетии, Кубани, Волгоградской и Воронежской областей, а также из других регионов России.