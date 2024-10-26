Не хотел платить за продукты: Под Ростовом задержали грабителя, угрожавшего продавцам и посетителям магазина

В Таганроге Ростовской области мужчина не на шутку напугал сотрудников продуктового магазина и покупателей. Взамен денег за продукты он достал из кармана гранату.
ВЗЯЛ ПРОДУКТЫ И НЕ ХОТЕЛ ПЛАТИТЬ.
Как рассказали полицейским продавцы, к ним в магазин за продуктами зашел мужчина. Вначале он ничем не отличался от других людей — выбирал необходимые ему товары.
— Он взял с полки продукты и собирался покинуть помещение, не заплатив за них, — рассказала полицейским продавщица.
Отойдя от шока, продавцы сразу же позвонили в полицию. Светлана МАКОВЕЕВА.
После этого продавцы попытались сами остановить мужчину. Но тот достал предмет, похожий на гранату и начал угрожать. После этого он спокойно покинул магазин и скрылся.
Придя в себя, сотрудник сразу же сообщили о случившемся в полицию. А те выехали на место.
И хотя очевидцы не были знакомы с тем мужчиной, но все же смогли его описать.
— Сотрудники территориального отдела полиции в короткие сроки установили местонахождение и задержали фигуранта, — сообщили в донской полиции.
О том, что граната не боевая, продавцы не знали. Фото: Главное управление донской полиции.
ГРАНАТА ОКАЗАЛАСЬ СТРАЙКБОЛЬНОЙ.
Подозреваемым оказался 56-летний местный мужчина. У него нашли и ту самую «гранату», которой он угрожал людям. Она оказалась страйкбольным муляжом.
Также полицейские узнали, что задержанный уже был судим за кражу. На этот раз ему грозит более серьезная статья — «Разбой». По части второй этой статьи ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под стражей.
Задержанного отправили под стражу. Светлана МАКОВЕЕВА.
ЗАШЕЛ В МАГАЗИН И ЗАДЕРЖАЛ ГРАБИТЕЛЯ.
Отметим, что в Таганроге не впервые продавцам магазинов угрожают гранатой. В начале этого года мужчина зашел в магазин и начал угрожать гранатой. И потребовал деньги и дорогой алкоголь.
К счастью, тогда его сразу же обезвредили двое покупателей. Одним из них оказался полицейский, который в свободное время зашел в магазин за продуктами. Он первым и вступил в бой с грабителем. Преступника задержали и передали полиции.
Кстати, как оказалось, тот задержанный тоже имел судимость.