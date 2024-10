Басист System Of A Down Шаво Одаджян заявил, что свыкся с термином «ню-метал»

Недавно супергруппа Seven Hours After Violet, в состав которой входит Одаджян, обнародовала дебютный альбом. Помимо него, среди участников числятся солист дэткор-группы Left To Suffer Тейлор Барбер, ударник Winds Of Plague Джош Джонсон, продюсер Моргот Битц и Алехандро Аранда, выступающий под псевдонимом scarypoolparty.