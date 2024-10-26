Басист System Of A Down Шаво Одаджян заявил, что свыкся с термином «ню-метал»

Басист группы System Of A Down Шаво Одаждян рассказал о том, что с годами его отношение к термину «ню-метал» изменилось. Этим словом описывают направление метала, развивавшееся в девяностые годы. К нему часто относят самые разноплановые коллективы от Linkin Park до Deftones.
Шаво отметил, что поначалу эти сравнения ему не нравились. Как передает Metal Injection, он был уверен в уникальности музыки System Of A Down и не хотел, чтобы на нее вешали ярлыки. Тем не менее со временем он стал «старше и мудрее».
Музыкант также отметил, что ню-метал описывает не столько определенное звучание, сколько эру, в которой «метал создавался по-другому». Одаджян выразил уверенность, что именно творческая свобода помогла жанру вернуться в мейнстрим и вызвать интерес у молодой аудитории.
Недавно супергруппа Seven Hours After Violet, в состав которой входит Одаджян, обнародовала дебютный альбом. Помимо него, среди участников числятся солист дэткор-группы Left To Suffer Тейлор Барбер, ударник Winds Of Plague Джош Джонсон, продюсер Моргот Битц и Алехандро Аранда, выступающий под псевдонимом scarypoolparty.