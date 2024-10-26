Зимой самолеты из Самары будут летать на Шри-Ланку

Аэропорт Курумоч в воскресенье, 27 октября 2024 года, перейдет на осенне-зимнее расписание. В холодное время года из Самары можно будет улететь по 42 направлениям, 20 из которых — международные. Самолеты из Курумоча будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Египет, Турцию и т. д. , сообщает пресс-служба воздушной гавани.