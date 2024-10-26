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Зимой самолеты из Самары будут летать на Шри-Ланку

Аэропорт Курумоч переходит на осеннее-зимнее расписание, в нем появятся рейсы в Хамбантоту.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Курумоч в воскресенье, 27 октября 2024 года, перейдет на осенне-зимнее расписание. В холодное время года из Самары можно будет улететь по 42 направлениям, 20 из которых — международные. Самолеты из Курумоча будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Египет, Турцию и т. д., сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В зимнем расписании запланированы рейсы на новом направлении — в Матталу (Шри-Ланка)», — говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.

Маттала — международный аэропорт рядом с городом Хамбантота на южном побережье Шри-Ланки. В этой местности в последние годы начали активно развивать туризм.