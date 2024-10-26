Съел и победил: В Ростове прошел Чемпионат по скоростному поеданию блинов

В Ростове состоялся Чемпионат по скоростному поеданию блинов. И, буквально за минуту после старта, соревнований стал известен его победитель.
Мы побывали на необычном конкурсе, чтобы увидеть все своими глазами. А еще пообщались с финалистами и узнали у них секрет, как же научиться есть быстро.
НАШ ОТВЕТ БУРГЕРАМ.
У самого входа в выставочный центр, что на проспекте Нагибина, посетителей выставки так и манил запах ароматных блинов. Мы решили пойти на аромат и оказались на Чемпионате по скоростному поеданию блинов.
Нужно было не только съесть блин, но и выпить бутылку воды. Екатерина ПОПОВА.
За большим накрытым белой скатертью длинным столом собрались 20 ростовчан. Все они — участники аппетитного Чемпионата. Проверить свои силы пришла не только молодежь, но и пенсионеры. Были и те, кто появился на конкурсе всей семьей.
За несколько минут до старта «спортсменам» вынесли блины и бутылки.
— Ваша задача, съесть как можно быстрее и не забыть выпить всю воду. Иначе результат не засчитают, — огласил правила соревнования ведущий.
У каждого из конкурсантов — блин с ветчиной и сыром. Начинка была выбрана не случайно. Как оказалось, она является самой любимой у горожан. Кстати, конкурс с поеданием блинов на скорость проводится в Ростове впервые. До этого на подобных Чемпионатах ростовчане ели бургеры.
ЗА ПЯТЬ УКУСОВ.
И вот, когда на часах пробило 12:00, стартовал Чемпионат.
Чемпионат по скоростному поеданию завершился буквально через минуту. Екатерина ПОПОВА.
Большинство участников пытались быстро откусывать блин и сразу же запивать его большим глотком воды. Однако такой подход к скоростному поеданию лишь затянул время. А вот ростовчанин Александр Фисенко пошел другим путем. Он сначала за восемь укусов поглотил блин. А после на одном дыхании осушил бутылку с водой. В итоге мужчина обошел всех соперников и занял первое место.
— Встречаем чемпиона, человека, умявшего блин за 55,9 секунды! Александр Фисенко — он же стальная челюсть и скоростные зубы, — обратился к победителю ведущий соревнования и вручил приз.
Кстати, в обычной жизни ростовчанин любит есть медленно и тщательно пережевывать пищу. И даже, когда записался на Чемпионат, решил заранее не тренироваться.
А вот и победители. Екатерина ПОПОВА.
— О таком интересном состязании узнала моя девушка. Она любительница постоянно смотреть в социальных сетях различные мероприятия, которые проходят в городе. В итоге она меня уговорила принять участие, а я согласился. Даже не думал, что смогу выиграть. Просто пришел поесть. Вот только из-за того, что быстро съел блин, не смог насладиться его вкусом по-настоящему.
Серебряным призером в скоростном уплетании стал инженер из энергетической компании Герман Убийвовк. Ему понадобилось десять укусов, что заняло минуту и четыре секунды.
— Обычно, дома меня в быстром поедании побеждает моя девушка. Сегодня она тоже участвовала в Чемпионате. Но тут у нее не получилось меня победить.
И, наконец, еще один финалист — Петр. Ему не хватило трех секунд до «серебра». В итоге мужчина оказался на третьем месте. В отличии от своих соперников, ростовчанину хватило пять укусов, чтобы съесть блин с пылу с жару. Но он слишком долго жевал — аж минуту и семь секунд.
Следующий Чемпионат пройдет в 2025 году. Екатерина ПОПОВА.
Следующий вкусный Чемпионат теперь пройдет в 2025 году. Пока остается загадкой, что тогда предстоит съесть на скорость будущим участникам.