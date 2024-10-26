Съел и победил: В Ростове прошел Чемпионат по скоростному поеданию блинов

Большинство участников пытались быстро откусывать блин и сразу же запивать его большим глотком воды. Однако такой подход к скоростному поеданию лишь затянул время. А вот ростовчанин Александр Фисенко пошел другим путем. Он сначала за восемь укусов поглотил блин. А после на одном дыхании осушил бутылку с водой. В итоге мужчина обошел всех соперников и занял первое место.