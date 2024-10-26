Американская премьера балета по музыке Black Sabbath состоится в мае 2025 года

Бирмингемский Королевский балет объявил дату премьеры постановки по музыке Black Sabbath в США. Она состоится в дни фестиваля искусств в Вирджинии, который пройдет с 30 по 31 мая.
После этого балетная труппа отправится в Вашингтон, чтобы выступить в Центре исполнительских искусств Кеннеди. Как сообщает Blabbermouth, здесь постановки пройдут с 4 по 8 июня.
Британская премьера балета состоялась прошлой осенью в родном городе Black Sabbath Бирмингеме. На мероприятии присутствовал Тони Айомми, поднявшийся на сцену и даже исполнивший с оркестром один из хитов группы. И критики, и зрители балета остались довольны.
Ранее в этом месяце Оззи Осборн был повторно введен в Зал славы рок-н-ролла, на этот раз — в качестве сольного исполнителя.