Американская премьера балета по музыке Black Sabbath состоится в мае 2025 года

Британская премьера балета состоялась прошлой осенью в родном городе Black Sabbath Бирмингеме. На мероприятии присутствовал Тони Айомми, поднявшийся на сцену и даже исполнивший с оркестром один из хитов группы. И критики, и зрители балета остались довольны.