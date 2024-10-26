Вице-президент РАН заявил, что МГУ-ППИ формирует центр радиохимических исследований

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Российско-китайский университет МГУ-ППИ (г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун) формирует центр фундаментальных исследований по радиохимии. Об этом сообщил вице-президент РАН, председатель совета директоров университета академик Степан Калмыков в беседе с ТАСС перед церемонией открытия международного научного фестиваля «Наука 0+».
«В настоящий момент мы формируем центр по радиохимии, где будут проводиться фундаментальные исследования в области экологии, медицины. При этом неподалеку располагается Гуандунская ядерная корпорация, которая, возможно, будет заинтересована принять на работу наших выпускников, что стало бы хорошей историей успеха для тех, кто будет учиться у нас в дальнейшем», — отметил вице-президент РАН.
Он выразил уверенность, что совместные исследования в МГУ-ППИ в области естественных, точных, социальных наук «учат российских и китайских студентов говорить на одном языке с точки зрения науки», способствуя развитию научного сотрудничества между двумя странами.
Российско-китайский университет.
Российско-китайский университет — проект правительства Шэньчжэня, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 35 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик Главного здания МГУ в Москве.
Ключевая задача совместного университета — подготовка в Китае на базе лучших российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания между странами. Сегодня в МГУ-ППИ открыты 14 образовательных подразделений, реализуются 52 программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (47 из них — это программы МГУ). Число студентов достигает 3 тыс., в 2025 году их количество должно возрасти до 5 тыс.