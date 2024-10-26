Буксировка автокрана и перенос 400-килограммового коромысла: в Крыму определили сильнейшего человека России

Одиннадцать атлетов, которые показали наилучшие результаты на выступлениях силачей в этом году, должны были показать силу и мощь в таких упражнениях как подъем над головой богатырского бревна весом 150 килограммов и перенос 400-килограммового коромысла и «чемоданов» по 150 кило каждый на расстояние 20 метров. Кроме того, соревнования включали буксировку автокрана весом 22 тонны на скорость и ходьбу по кругу с нагрузкой 250 килограммов.