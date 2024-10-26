Буксировка автокрана и перенос 400-килограммового коромысла: в Крыму определили сильнейшего человека России

Евпатория приняла Всероссийский чемпионат «Сильнейший человек России 2024 года» на призы главы Республики Крым. Местом проведения соревнований, в которых приняли участие спортсмены из разных уголков страны, была выбрана Театральная площадь — одно из любимых мест жителей и гостей курорта.
Одиннадцать атлетов, которые показали наилучшие результаты на выступлениях силачей в этом году, должны были показать силу и мощь в таких упражнениях как подъем над головой богатырского бревна весом 150 килограммов и перенос 400-килограммового коромысла и «чемоданов» по 150 кило каждый на расстояние 20 метров. Кроме того, соревнования включали буксировку автокрана весом 22 тонны на скорость и ходьбу по кругу с нагрузкой 250 килограммов.
Победителем турнира стал силач из Омска Дмитрий Скосырский. Он и увез домой титул «Сильнейшего человека России-2024».
Не обошлось и без рекордов. Известные крымские богатыри Джамшид Исматиллаев из Судака и пауэрлифтер Дмитрий Алексеев из Бахчисарая установили парный Рекорд России по буксировке железнодорожной техники — единственного действующего в стране узкоколейного трамвая весом более 20 тонн. Они протянули его на расстояние 10 метров за 2 минуты.
«Рекорд внесен в Реестр рекордов богатырского движения “Сильнейшая нация мира”, а также в Книгу Рекордов России», — сообщили в Общероссийской общественной организации «Сильнейшая нация мира».
Соревнования были посвящены Дню народного единства, который будет отмечаться в России 4 ноября.