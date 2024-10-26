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Гололедица и мокрый снег ожидаются в Ленобласти

29 октября в Ленобласти может пойти первый снег.

Сейчас в Олбани: +14° 8 м/с 36% 756 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Зима уже наступает на пятки осени. Температура все ниже, и скоро дожди сменит снегопад. По крайне мере, по прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС» уже на следующей неделе, 29 октября, жителей Ленобласти порадует первый снег.

— 29 октября дождь, по северу области местами с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица, — говорится в сообщении.

А вот в воскресенье петербуржцев еще ждет вполне осенняя погода: туман и дождь. При этом днем температура будет варьироваться от +6 до +11 градусов, атмосферное давление будет понижаться. В понедельник, 28 октября, погода не сильно изменится, будет также лить дождь, а порывы ветра будут достигать 15−18 метров в секунду. Автомобилистов в связи с погодными условиями просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим.