Гололедица и мокрый снег ожидаются в Ленобласти

А вот в воскресенье петербуржцев еще ждет вполне осенняя погода: туман и дождь. При этом днем температура будет варьироваться от +6 до +11 градусов, атмосферное давление будет понижаться. В понедельник, 28 октября, погода не сильно изменится, будет также лить дождь, а порывы ветра будут достигать 15−18 метров в секунду. Автомобилистов в связи с погодными условиями просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим.