Что случилось в матче «Ростова» против «Ахмата»

В рамках 13-го тура РПЛ «Ростов» после серии обидных проигрышей принял грозненский «Ахмат», не выигравший пока ни одного матча. Но, как часто бывает, после серии поражений, от каждой команды болельщики ждали отличной игры.
С первых минут матч начался с весьма скучной игры обоих клубов. Полупустые трибуны за этим наблюдали практически в тишине. Так продолжалось около двадцатых минут. Позже болельщики, которых на игру пришло более восьми тысяч, взяли инициативу в свои руки и начали поддерживать игроков.
ГОЛЫ ОДИН ЗА ДРУГИМ.
На тридцатых минутах игроки «Ахмата» пошли в атаку на ростовчан. И очень успешно — поражает ворота Даниил Уткин.
Ростовчане почти сразу сравняли счет. Атака ростовчан завершилась поражением ворот от Николая Комличенко.
Первые три гола были один за другим. Фото: ФК «Ростов».
Пока ростовские болельщики радовались, один из лучших игроков грозненцев Лечи Садулаев забил гол и вновь вывел вперед свою команду.
После этого у ростовчан было несколько моментов вновь выйти на «ничью», но они не смогли реализовать моменты.
И к первому тайму три минуты добавляет судья — ровно по минуте за каждый забитый гол. Но эти минуты пролетели быстро и без каких-то ярких моментов. И «Ахмат», который пока не побеждал в сезоне, выиграл первый тайм.
ОБЕ КОМАНДЫ СТАРАЛИСЬ.
Второй тайм начался того, что тренеры не стали менять состав своих команд. И с первых минут оба клуба начали прессинговать.
Болельщики как могли поддерживали свои команды. Фото: ФК «Ростов».
Но уже на 55-й минуте Лечи Садулаев оформил дубль, обыграв вратаря Хидаета Ханкича и выйдя к пустым воротам.
Ростовские болельщики с трибун как могут стараются поддержать свою команду, но грозненцы и не думают останавливать напор. И Валерий Карпин сделал сразу две замены в то время, как у «Ахмата» не было еще ни одной.
Желто-синие как могли старались атаковать, но голы не удавались. И на 60-й минуте капитан «Ростова» Егор Глебов получает первую «желтую» карточку.
На 64-й минуте ростовчане в штрафной зоне «Ахмата» завозились в атаке, и все усилия свелись на нет.
На 68-й минуте в ворота «Ахмата» головой забил Мохаммад Мохеби, сделав в этой встрече свой дубль. Голова у него явно заболела от силы, с которой он отправил мяч. Разрыв уже не был таким большим — 2:3.
Второй тайм оказался динамичней первого. Фото: ФК «Ростов».
Грозненцы не стали унывать и сразу же пошли в атаку. А уже на 72-й минуте Сесар Роналдо за малым не забил, но голкипер парировал удар. Уже и речи не было о той игре, что были в первые 20 минут встречи. Матч стал динамичным и напряженным.
На 78-й минуте «Ахмат» решил заменить двоих игроков, которые забили голы. Возможно, в тренерском штабе считают, что они сделали все возможное для своей команды.
Пять минут арбитр добавил к основному времени. В это время ростовчане могли реализовать штрафной. Но вратарь уверенно лег на мяч.
В следующий раз «Ростов» встретится 1 ноября на выезде с московским «Динамо».