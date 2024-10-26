«Олег, как же так…». На 67-м году жизни умер известный белорусский композитор-песенник Олег Елисеенков

Родился он в Калужской области России, но вырос в Молодечно, куда родители переехали вскоре после его рождения. Его отец был одним из первых преподавателей Молодечненского музыкального училища, и был учителем будущего народного артиста России Юрия Антонова. Отец Олега Елисеенкова мечтал, чтобы его сын стал композитором, поскольку сам обожал оперу, хоровые произведения, а вот эстрадная музыка в семье была не в почете.