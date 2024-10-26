«Олег, как же так…». На 67-м году жизни умер известный белорусский композитор-песенник Олег Елисеенков

На 67-м году жизни в Беларуси скончался известный белорусский композитор, автор песенных хитов, продюсер, заслуженный деятель искусств, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств Олег Елисеенков. Министерство культуры Беларуси высказало слова соболезнования родным и близким Олега Елисеенкова.
«Мы разделяем горечь и душевную боль с родными и близкими Олега Николаевича, память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении Минкультуры.
Наверное, нет в Беларуси человека, который бы не знал и не слышал песни Олега Елисеенкова. А это «Птицы» в исполнении Алеси, «Добрыя людзі», без которой не обходится ни один концерт Анатолия Ярмоленко и группы «Сябры», песня «Берега» Александра Солодухи и десятки других. Солодуха не раз признавался, что считает Олега Елисеенкова своим лучшим другом.
Об Олеге Елисеенкове много теплых слов сказала председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, сообщает БелТА.
«Он был прекрасный преподаватель, композитор, друг. Человек, который никогда ни на что не жаловался, всегда был позитивен, жив, молод душой и телом. Поэтому, конечно, его смерть стала для нас всех потрясением», — отметила Елена Атрашкевич и сказала, что это «потеря из потерь».
В соцсетях вечером 26 октября уже появились первые соболезнования от людей, которые хорошо знали Олега Николаевича, были с ним дружны. Так, например, композитор, аранжировщик Евгений Олейник написал: «Олег, как же так… Человек, подаривший миру сотни красивейших песен, выучивший десятки профессионалов. Спасибо за песню “Добрыя людзi”, которая дала название нашей народной группе. Покойся с миром, любимый коллега».
Художественный руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко также высказал слова соболезнования автору многих замечательных, любимых песен.
«Светлая, добрая память… Глубокая, искренняя скорбь… Соболезнование родным и близким…» — написал Анатолий Ярмоленко.
Всего месяц назад, 21 сентября, Олег Елисеенков отпраздновал свое 66-летие.
Родился он в Калужской области России, но вырос в Молодечно, куда родители переехали вскоре после его рождения. Его отец был одним из первых преподавателей Молодечненского музыкального училища, и был учителем будущего народного артиста России Юрия Антонова. Отец Олега Елисеенкова мечтал, чтобы его сын стал композитором, поскольку сам обожал оперу, хоровые произведения, а вот эстрадная музыка в семье была не в почете.
Однако судьба сложилась так, что Олег Елисеенков выбрал эстраду. Композитор считал, что многим обязан Михаилу Финбергу. На первом фестивале белорусской песни в Молодечно Финберг решил сделать авторский блок для Елисеенкова.
Но и сам Олег Елисеенков приложил руку и свой талант к тому, чтобы огромное количество артистов вывести на большую сцену. Среди них — Татьяна Путырская, Валерий Дидюля, Петр Елфимов. Также среди его воспитанников можно назвать Славу Нагорного и группу «Ванильное небо».
А уж если вспоминать всех исполнителей, которые исполняли композиции на музыку Олега Елисеенкова, список получится огромный — начиная от Александры Гайдук, Ирины Дорофеевой и до певицы из народа Алены Шестак. Две трети нынешнего репертуара Александра Солодухи — это песни на музыку Олега Елисеенкова. Кроме того он преподавал в Университете культуры и искусств.
Олег Елисеенков как-то в шутку сказал, что, если сажать огород под его песни, осенью урожай будет небывалым. Посмеялись и забыли. Но осенью ему начали звонить люди и говорить, что помнят то его обещание, прозвучавшее в эфире на радио, и оно сбылось — урожай вырос действительно прекрасный (здесь подробнее о биографии Олега Елисеенкова).
Пока нет информации о времени и месте прощания с Олегом Елисеенковым.