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В ростовском зоопарке появилась аллея «Время добра»

В Год добрых дел в зоопарке Ростова высадили аллею «Время добра».

Источник: Комсомольская правда

В зоопарке Ростова 26 октября высадили аллею деревьев «Время добра». Она должна впервые зацвести ранней весной, сообщили в городской администрации.

Новая прогулочная аллея разместилась рядом с вольером лошадей Пржевальского. Там высадили шелковицу плакучей формы, а также кусты форзиции. Цвести они будут ярко-желтыми цветами.

Напомним, что в этот же день в центре города, в сквере Лермонтова, что на проспекте Ворошиловском, прошла акция — осенний «Фестиваль Тюльпанов». Во время нее высадили множество луковиц тюльпанов. Эти цветы будут радовать людей своей красотой уже следующей весной.