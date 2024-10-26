В ростовском зоопарке появилась аллея «Время добра»

В зоопарке Ростова 26 октября высадили аллею деревьев «Время добра». Она должна впервые зацвести ранней весной, сообщили в городской администрации.
Новая прогулочная аллея разместилась рядом с вольером лошадей Пржевальского. Там высадили шелковицу плакучей формы, а также кусты форзиции. Цвести они будут ярко-желтыми цветами.
Напомним, что в этот же день в центре города, в сквере Лермонтова, что на проспекте Ворошиловском, прошла акция — осенний «Фестиваль Тюльпанов». Во время нее высадили множество луковиц тюльпанов. Эти цветы будут радовать людей своей красотой уже следующей весной.