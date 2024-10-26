В ростовском зоопарке появилась аллея «Время добра»

Напомним, что в этот же день в центре города, в сквере Лермонтова, что на проспекте Ворошиловском, прошла акция — осенний «Фестиваль Тюльпанов». Во время нее высадили множество луковиц тюльпанов. Эти цветы будут радовать людей своей красотой уже следующей весной.