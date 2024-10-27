Что можно и нельзя делать в день Параскевы 27 октября, который называют Грязнуха

Православная церковь 27 октября вспоминает святую Параскеву Сербскую. В народе отмечают день Параскевы Грязнухи. Название возникло из-за того, что на улице становилось грязно по причине дождя, который шел постоянно.
Что нельзя делать 27 октября.
День не подходит для рукоделия. Считалось, что это может грозить потерей зрения. Не следует начинать новые дела, так как они не принесут желаемого результата. Кроме того, 27 октября нельзя купать детей. Также не рекомендуется стирать.
Что можно делать 27 октября.
По традиции, в указанный день начинали мять, а также трепать лен. Рукодельницы 27 октября устраивали так называемые «льняные смотрины» для того, чтобы показать свою работу. А еще незамужние молились святой, прося у нее спутника жизни.
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