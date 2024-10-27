Секреты долголетия от белорусских врачей 80+: счастье в семье, тяга к знаниям и минимум волнений

С 14 по 21 октября в Беларуси прошла родительская неделя, которая началась со Дня матери и закончилась Днем отца. Для многих это был еще один повод поздравить своих самых близких родных людей старшего поколения.
В сентябре 2024 года в Минтруда рассказали, что в Беларуси живет более 40 тысяч человек старше 90 лет, пишет БелТА. Количество долгожителей увеличивается. Заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко сообщила, что в Беларуси 100-летний рубеж перешагнули 613 человек. При этом 85% долгожителей — это женщины. При этом в Беларуси средняя продолжительность жизни женщин — 78,4 года, а мужчин — на 10 лет меньше.
В Беларуси ведутся исследования по изучению факторов, влияющих на долгожительство. Собрана коллекция ДНК таких людей. Генетики НАН Беларуси назвали четыре фактора, влияющие на продолжительность жизни, изучив ДНК 190 долгожителей-белорусов. Так, Елена Михаленко, научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси отметила, что на продолжительность жизни влияют генетические особенности человека, образ жизни, окружающая среда и социальная сфера, куда входят и здравоохранение, и уход за пациентами, пишет БелТА.
Средняя продолжительность жизни постепенно увеличивается. Алексей ФОКИН (фото).
Интересно, что в Беларуси есть специалисты, которые и вопросами продолжительности жизни занимаются, и на своем примере демонстрируют как сохранять энергию в почтенном возрасте. Практикующий белорусский врач Марьян Пристром в 2024-м году отпраздновал 80-летие и что интересно — он всю жизнь посвятил борьбе с сердечными заболеваниями и проблемами старения, читаем на medvestnik.by.
Марьян Станиславович первым в Беларуси защитил докторскую диссертацию в области гериатрической кардиологии. Специалист почти полвека занимается сердечными заболеваниями и проблемами старения и написал на эту тему сотни научных работ.
На вопрос, как продлить жизнь, он отвечает:
— Если кратко, ведите здоровый образ жизни. Двигайтесь, правильно питайтесь, контролируйте вес, по возможности избегайте волнений.
Во время своих многолетних исследований врач общался с долгожителями по всей Беларуси. Он сделал вывод, что «секреты долголетия — в простоте и мудрости повседневных привычек».
Марьян Пристром говорит, что долгожители, как правило, жили неспешно, но были активными физически и социально.
— Они ели простую домашнюю пищу, овощи и фрукты из сада, рыбу, которую поймали в речке, не слишком много мяса. Работа на свежем воздухе помогала им сохранять внутреннее спокойствие и умиротворение, — такие наблюдения сделал врач.
Помогает долго жить и ментальное здоровье. Специалист обращает внимание на то, что важно справляться с волнениями и стрессом.
Как именно? У каждого свой рецепт. Одним помогут занятия физкультурой, другим — разговор по душам, третьим — творчество.
Профессор подчеркивает, что важна не только генетика, но и образ жизни.
Интересно, что рассуждая о том, как снять стресс, Марьян Пристром говорит: ведите дневники, пишите стихи…
Вот, например, как это делает врач-долгожитель, 90-летний профессор кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии БГМУ Александр Артишевский. Несколько лет назад он издал две книги стихов. Александр Александрович успевает не только преподавать в университете, но и работает на даче. А еще профессор счастлив в семейной жизни. Он встретил свою судьбу более 70 лет назад.
— Мы понимаем друг друга буквально, потому что мы оба врачи. Нели Ивановна — тоже доктор медицинских наук, — говорил профессор о своей жене medvestnik.by.
Вот рецепт долголетия от Александр Артишевского: здоровый образ жизни, гармония в семье, трудолюбие.
— И никогда не следует ревновать или злиться, — добавляет он.
Но ученые все-таки пытаются найти закономерности в долгой жизни людей.
У долгожителей, людей старше 80 лет, в результате исследования обнаружили повышенное содержание бактерий Akkermansia. Ученые из России сделали выводы, что именно она потребляет белок муцин, имеющийся в кишечнике. В свою очередь обновление этого муцина приводит к тому, что у людей значительно реже развиваются хронические воспалительные заболевания.
Ну, а в общем, за последний век, средняя продолжительность жизни выросла почти на 20 лет.
Мы рассказали выше о двух врачах и из рецептах долгой жизни. А вот еще один пример из медицинской сферы.
В 2020-м Sputnik.by рассказывал про военного врача из Минска Федора Поливникова, который отметил тогда 103 день рождения.
«Я никогда не пил и не курил», — говорил он.
Федор Поливников прошел длинный, но очень тяжелый жизненный путь, на котором были и три войны, и блокадный голод.
Когда началась блокада Ленинграда, молодой офицер проходил учебу в Военно-медицинской академии имени Кирова. Тогда он чудом выжил, попав под бомбежку. Его полуживого откопали из-под завалов. Контузия, ушибы… Но выжил.
В Ленинграде он голодал наравне со всеми. Поскольку был студентом, получал 125 грамм хлеба на целый день.
А вот что его объединяет с другими героями нашей публикации — счастливая семейная жизнь. С супругой Марией Степановной Федор Поливников прожил более 50 лет. А еще он подчеркнул, что всю жизнь стремился к знаниям.
Это подтверждают и ученые. Женатые мужчины и те представители сильного пола, кто занимаются умственным трудом живут дольше. Что касается женщин, то дольше живут женщины с детьми и с высоким уровнем доходов.
Ранее мы писали, что Минск является лидером по числу долгожителей в Беларуси.
Еще знаменитости из Беларуси раскрыли секреты долголетия: диета от Юрия Антонова, активности Владислава Мисевича и принцип Эдуарда Ханка, который приходит к молодежи Тютькиным, а уходит Бастой.