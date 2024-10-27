Секреты долголетия от белорусских врачей 80+: счастье в семье, тяга к знаниям и минимум волнений

В сентябре 2024 года в Минтруда рассказали, что в Беларуси живет более 40 тысяч человек старше 90 лет, пишет БелТА. Количество долгожителей увеличивается. Заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко сообщила, что в Беларуси 100-летний рубеж перешагнули 613 человек. При этом 85% долгожителей — это женщины. При этом в Беларуси средняя продолжительность жизни женщин — 78,4 года, а мужчин — на 10 лет меньше.