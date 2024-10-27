От техники до сантехники: как эволюционировало отношение художников к действительности

Правда, в каменный век, с которого искусствоведы начинают свою экскурсию по стилям, с портретами заказчиков было не очень. Наскальные живописцы увлекались в основном изображениями животных с сугубо прагматическими целями: «Очень важно было привлечь как можно больше добычи и по возможности отвадить хищников от стоянок, и добиться этого пытались именно через их изображения». По мнению авторов книги, рисунки зверей даже больше годятся в качестве своеобразного портрета той эпохи, чем редкие изображения людей вроде известной Виллендорфской Венеры. Ее несоответствие нынешним канонам женской красоты не помешало ей сделаться частью современной массовой культуры: как напоминают Волкова и Иванова, в популярном сериале «Молодой Папа» эта бесформенная и оплывшая Венера даже становится объектом вожделения одного кардинала.