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До плюс девяти градусов будет в Хабаровском крае 27 октября

День пройдет без осадков.

Сейчас в Олбани: +4° 3 м/с 65% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

27 октября в Хабаровском крае ожидается погода без осадков. Ночные температуры будут колебаться от −10 до −1 градуса, днем воздух прогреется до +9 градусов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В краевом центре ночью столбики термометров опустятся до −3 −5 градусов, а днем воздух прогреется до +5 +7 градусов. Ветер юго-западный, скорость составит от пяти до 10 метров в секунду.

В южных районах края ожидаются ночные температуры от −1 до −6 градусов, а днем температура поднимется до +4 +9 градусов. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

В центральных районах края ночью температура опустится от нуля до −7 градусов, а днем ожидается небольшое потепление до −2 +7 градусов. Ветер юго-западный, скорость составит от четырех до 11 метров в секунду.

В северных районах края ночью температура составит −10 −2 градуса, в то время как днем температура будет в пределах от −3 до +2 градусов. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду.