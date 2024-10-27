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Что произошло в Хабаровском крае к утру 27 октября

В Хабаровске потушили пожар в трехэтажной гостинице.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске ликвидировано крупное возгорание в трехэтажной гостинице на улице Морошковой. Эвакуированы 11 человек, троих госпитализировали. Пожар начался рано утром, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Причины происшествия выясняются.

В Хабаровском крае владелец квартиры подал иск к арендатору после пожара в мае 2023 года. Суд первой инстанции не установил вину арендатора, однако краевой суд отменил решение и признал арендатора ответственной за соблюдение правил безопасности.

В Хабаровске иномарка сбила восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе. Он пересекал дорогу на самокате. Прокуратура контролирует ход проверки по факту ДТП.

В Биробиджане суд арестовал 58-летнего местного жителя. Он напал на мужчину и ударил его металлической трубой. Пострадавший скончался. Расследование продолжается.