Что произошло в Хабаровском крае к утру 27 октября

В Хабаровске ликвидировано крупное возгорание в трехэтажной гостинице на улице Морошковой. Эвакуированы 11 человек, троих госпитализировали. Пожар начался рано утром, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Причины происшествия выясняются.
В Хабаровском крае владелец квартиры подал иск к арендатору после пожара в мае 2023 года. Суд первой инстанции не установил вину арендатора, однако краевой суд отменил решение и признал арендатора ответственной за соблюдение правил безопасности.
В Хабаровске иномарка сбила восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе. Он пересекал дорогу на самокате. Прокуратура контролирует ход проверки по факту ДТП.
В Биробиджане суд арестовал 58-летнего местного жителя. Он напал на мужчину и ударил его металлической трубой. Пострадавший скончался. Расследование продолжается.