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Партия «Коалиция за перемены» заявила о начале уличных протестов в Грузии

Уличные протесты начнутся в воскресенье.

Источник: Аргументы и факты

Грузинская оппозиционная партия «Коалиция за перемены» не признаёт результаты выборов в стране и объявляет об акциях протеста, об этом заявила один из лидеров «Коалиции» Элене Хоштария.

Она отметила, что уличные протесты начнутся в воскресенье.

«Протест будет на улице с завтрашнего дня, координированный. Заявим о деталях завтра», — сказала журналистам Хоштария.

В Грузии после обработки 40 процентов данных партия «Грузинская мечта» набрала 59,1 процента голосов (364 тысячи голосов).

«Коалиция за перемены» получила 9,3 процента. Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели «Единство — Национальное движение» (9,9 процента), «Сильная Грузия» (7,6 процента) и «За Грузию» (6,4 процента).