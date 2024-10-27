Партия «Коалиция за перемены» заявила о начале уличных протестов в Грузии

Грузинская оппозиционная партия «Коалиция за перемены» не признаёт результаты выборов в стране и объявляет об акциях протеста, об этом заявила один из лидеров «Коалиции» Элене Хоштария.
Она отметила, что уличные протесты начнутся в воскресенье.
«Протест будет на улице с завтрашнего дня, координированный. Заявим о деталях завтра», — сказала журналистам Хоштария.
В Грузии после обработки 40 процентов данных партия «Грузинская мечта» набрала 59,1 процента голосов (364 тысячи голосов).
«Коалиция за перемены» получила 9,3 процента. Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели «Единство — Национальное движение» (9,9 процента), «Сильная Грузия» (7,6 процента) и «За Грузию» (6,4 процента).