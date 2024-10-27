Олбани
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это была судьба!»: Участник СВО пришел в школу к детям и влюбился в их учительницу

Боец спецоперации из Ростовской области рассказал, что выжил на передовой благодаря тому, что дома ждала невеста.

Источник: Комсомольская правда

В Багаевском районе Ростовской области 31-летняя Екатерина и 33-летний Григорий стали супргами. Несмотря на то, что кто-то не назовет их отношения долгими, чувства прошли серьезную проверку.

Участник СВО уверен, что благодаря будущей жене, которая ждала и поддерживала его, он вернулся с передовой целым и невредимым. Молодожены поделились с «Комсомольской правдой — Ростов-на-Дону» своей историей любви.

У новобрачных на жизнь большие планы! Фото: из архива семьи.

ПРОФЕССИЯ ПОМОГЛА ВСТРЕТИТЬ ЛЮБИМОГО.

Екатерина и Григорий родились и выросли в одном поселке, ходили в одну и ту же школу, но пути их все же не пересекались.

— Никогда не общались, как-то вот так вышло, — рассказывает Екатерина.

После учебы женщина стала учительницей, а мужчина, отслужив в армии, пошел работать во вневедомственную охрану.

Екатерина объяснила свой выбор профессии тем, что с детства хотела быть педагогом. При этом в ее роду никогда не было учителей. Но, поступая в профильный вуз, и не предполагала, что благодаря профессии встретит свою судьбу!

Когда началась специальная военная операция, Григорий решил, что просто обязан отправиться на Донбасс.

— Мне почему-то всегда нравилась армия. Я и на гражданке вступил в отряд «Барс» — боевой армейский резерв страны. Участвовал в военных сборах, которые совмещал с работой.

Когда объявили СВО, резервистов из Ростовской области позвали на срочный сбор.

— Я знал, какой вопрос зададут: готовы ли мы отправиться на Донбасс? Также знал, и какой ответ дам. Однозначно — да.

Мужчина около двух лет участвовал в спецоперации. Фото: из архива семьи.

МАМА УЗНАЛА ИЗ НОВОСТЕЙ.

Так оно и вышло. Домой Григорий вернулся радостным и, в то же время, серьезным.

— Рад был тому, что смогу исполнить свой мужской и гражданский долг. А серьезным — потому, что понимал всю важность решения, и то, какие риски оно несет.

Григорий Асхадулин ничего не сообщил маме о своем выборе. Когда уезжал за ленточку, сказал ей, что едет в Крым по делам.

— Не хотел ее волновать. Но долго держать все в тайне не смог. Она как-то увидела меня по телевизору. С ребятами сопровождал гуманитарный груз, журналисты снимали об этом сюжет. Я случайно попал в кадр, причем сняли меня со спины. Но мама все равно узнала.

«СРАЗУ ЕЕ ЗАМЕТИЛ».

На Донбассе донанин командовал расчетом противотанкового ракетного комплекса. Во время очередного отпуска приехал в родной поселок. Спустя пару дней ему позвонили из школы, в которой он когда-то учился.

— Мы готовили конкурс «А ну-ка, парни!». Григория пригласили в жюри. Мы с коллегами были уверены, что он — отличный пример для ребят, — рассказывает Екатерина.

В назначенный день Григорий был в Доме культуры. Правда, все больше он смотрел не на сцену, а на Екатерину.

— Сразу ее заметил. Красивая, улыбчивая.

Но в тот день подойти к ней боец так и не решился.

— Общение завязалось после того, как я прислала Грише фото с мероприятия. Мы начали переписываться, а потом он позвал меня на прогулку в парк.

Екатерина и Григорий познакомились в школе. Фото: из архива семьи.

МЕСЯЦ СЧАСТЬЯ.

Несмотря на то, что это было первое сведение, Екатерина и Григорий не могли наговориться. Обоим казалось, что они знают друг друга всю жизнь. Так начались их отношения. Влюбленные провели вместе один счастливый месяц. Но отпуск подошел к концу, и Григорий вновь отправился на передовую.

— Тот период был не самым простым. Полгода с парнями не выходили из окопов. Мы держали позицию, рядом был враг. При любой попытке покинуть блиндаж прилетали «птички» (речь про дроны, — прим. ред.).

Мужчина был на первой линии шесть месяцев. Григорий уверен, что остаться целым и невредимым ему помогла любовь.

— Я знал, что дома меня ждет Катя. Не мог ее подвести. И будущей теще пообещал, что обязательно вернусь.

И вот срок службы подошел к концу. Григорий приехал в родной поселок и сразу пошел в ювелирный. Выбрал кольцо, купил цветы и поспешил к невесте делать предложение.

— Конечно, я ответила: «Да». Уверена, что он — моя судьба!

Мужем и женой Екатерина и Григорий стали 18 октября. У них — большие планы на жизнь.

— Сейчас обустраиваем быт. В будущем, конечно, хотим детей. Мы точно знаем, что впереди у нас — еще много счастливых моментов.