«Это была судьба!»: Участник СВО пришел в школу к детям и влюбился в их учительницу

В Багаевском районе Ростовской области 31-летняя Екатерина и 33-летний Григорий стали супргами. Несмотря на то, что кто-то не назовет их отношения долгими, чувства прошли серьезную проверку.
Участник СВО уверен, что благодаря будущей жене, которая ждала и поддерживала его, он вернулся с передовой целым и невредимым. Молодожены поделились с «Комсомольской правдой — Ростов-на-Дону» своей историей любви.
У новобрачных на жизнь большие планы! Фото: из архива семьи.
ПРОФЕССИЯ ПОМОГЛА ВСТРЕТИТЬ ЛЮБИМОГО.
Екатерина и Григорий родились и выросли в одном поселке, ходили в одну и ту же школу, но пути их все же не пересекались.
— Никогда не общались, как-то вот так вышло, — рассказывает Екатерина.
После учебы женщина стала учительницей, а мужчина, отслужив в армии, пошел работать во вневедомственную охрану.
Екатерина объяснила свой выбор профессии тем, что с детства хотела быть педагогом. При этом в ее роду никогда не было учителей. Но, поступая в профильный вуз, и не предполагала, что благодаря профессии встретит свою судьбу!
Когда началась специальная военная операция, Григорий решил, что просто обязан отправиться на Донбасс.
— Мне почему-то всегда нравилась армия. Я и на гражданке вступил в отряд «Барс» — боевой армейский резерв страны. Участвовал в военных сборах, которые совмещал с работой.
Когда объявили СВО, резервистов из Ростовской области позвали на срочный сбор.
— Я знал, какой вопрос зададут: готовы ли мы отправиться на Донбасс? Также знал, и какой ответ дам. Однозначно — да.
Мужчина около двух лет участвовал в спецоперации. Фото: из архива семьи.
МАМА УЗНАЛА ИЗ НОВОСТЕЙ.
Так оно и вышло. Домой Григорий вернулся радостным и, в то же время, серьезным.
— Рад был тому, что смогу исполнить свой мужской и гражданский долг. А серьезным — потому, что понимал всю важность решения, и то, какие риски оно несет.
Григорий Асхадулин ничего не сообщил маме о своем выборе. Когда уезжал за ленточку, сказал ей, что едет в Крым по делам.
— Не хотел ее волновать. Но долго держать все в тайне не смог. Она как-то увидела меня по телевизору. С ребятами сопровождал гуманитарный груз, журналисты снимали об этом сюжет. Я случайно попал в кадр, причем сняли меня со спины. Но мама все равно узнала.
«СРАЗУ ЕЕ ЗАМЕТИЛ».
На Донбассе донанин командовал расчетом противотанкового ракетного комплекса. Во время очередного отпуска приехал в родной поселок. Спустя пару дней ему позвонили из школы, в которой он когда-то учился.
— Мы готовили конкурс «А ну-ка, парни!». Григория пригласили в жюри. Мы с коллегами были уверены, что он — отличный пример для ребят, — рассказывает Екатерина.
В назначенный день Григорий был в Доме культуры. Правда, все больше он смотрел не на сцену, а на Екатерину.
— Сразу ее заметил. Красивая, улыбчивая.
Но в тот день подойти к ней боец так и не решился.
— Общение завязалось после того, как я прислала Грише фото с мероприятия. Мы начали переписываться, а потом он позвал меня на прогулку в парк.
Екатерина и Григорий познакомились в школе. Фото: из архива семьи.
МЕСЯЦ СЧАСТЬЯ.
Несмотря на то, что это было первое сведение, Екатерина и Григорий не могли наговориться. Обоим казалось, что они знают друг друга всю жизнь. Так начались их отношения. Влюбленные провели вместе один счастливый месяц. Но отпуск подошел к концу, и Григорий вновь отправился на передовую.
— Тот период был не самым простым. Полгода с парнями не выходили из окопов. Мы держали позицию, рядом был враг. При любой попытке покинуть блиндаж прилетали «птички» (речь про дроны, — прим. ред.).
Мужчина был на первой линии шесть месяцев. Григорий уверен, что остаться целым и невредимым ему помогла любовь.
— Я знал, что дома меня ждет Катя. Не мог ее подвести. И будущей теще пообещал, что обязательно вернусь.
И вот срок службы подошел к концу. Григорий приехал в родной поселок и сразу пошел в ювелирный. Выбрал кольцо, купил цветы и поспешил к невесте делать предложение.
— Конечно, я ответила: «Да». Уверена, что он — моя судьба!
Мужем и женой Екатерина и Григорий стали 18 октября. У них — большие планы на жизнь.
— Сейчас обустраиваем быт. В будущем, конечно, хотим детей. Мы точно знаем, что впереди у нас — еще много счастливых моментов.