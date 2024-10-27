«Это была судьба!»: Участник СВО пришел в школу к детям и влюбился в их учительницу

— Не хотел ее волновать. Но долго держать все в тайне не смог. Она как-то увидела меня по телевизору. С ребятами сопровождал гуманитарный груз, журналисты снимали об этом сюжет. Я случайно попал в кадр, причем сняли меня со спины. Но мама все равно узнала.