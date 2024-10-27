Как подмаслишь, так и поедешь. Как правильно подготовить машину к зиме

Малыши ждут не дождутся первого снега. А вот кто меньше всего разделяет их нетерпение, так это автомобилисты. Что для них зима в городе? Бордовыми линиями пробок исчерчена онлайн-карта, повсюду опаздываешь… Это если вообще завелся и выехал со двора. Пока до морозов в Хабаровске еще далеко, столбик термометра опускается до минусовых температур только ночью. Но готовить свои «сани» к холодам уже пора. «АиФ-Дальинформ» узнал, как сделать это грамотно.
Штраф страшнее ДТП
Неожиданным оказалось начало беседы с владельцем местного автосервиса Алексеем.
— Я столкнулся с тем, что большинство автомобилистов не готовятся к зиме. У меня запись на две недели вперед — и все это текущие ремонты, — замечает специалист. — Даже столь очевидную замену колес многие делают не в целях безопасности, а «чтобы не оштрафовали».
Этой зимой поездка на летних шинах впервые будет официально наказуема. Если раньше сотрудники ГИБДД могли только сделать замечание, то сейчас летние покрышки с декабря по февраль отнесены к перечню неисправностей автомобиля, при которых его эксплуатация запрещена. Нарушение статьи 12.5 КоАП предусматривает штраф 500 рублей. То же самое относится к шипованной резине в летний период.
Но все-таки штраф не должен быть страшнее возможного ДТП. Подготовка авто к холодам — это забота о безопасности.
— Зима — это низкие температуры, поэтому в первую очередь советую обратить внимание на техжидкости, — говорит Алексей.
Он рекомендует в первую очередь оценить состояние антифриза и тормозной жидкости. Делается это, разумеется, не на глаз, а с помощью специальных приборов в автосервисе. Там также скажут, надо ли сменить тосол и промыть печку.
— Если вы ездите на летнем масле, меняем его на зимнее с более низкой вязкостью для лучшего запуска. Многие перешли на всесезонные масла. Но их замену в любом случае лучше приурочить к началу холодов и «въехать в зиму» на свежем масле и чистом фильтре. А по-хорошему, каждый автовладелец должен пройти диагностику перед холодами, — уверен эксперт.
Когда переобуваться?
Очереди на шиномонтажках выстраиваются, как правило, с первым снегом, что уже достаточно поздно. На самом деле здесь примерно тот же ориентир, что и для запуска отопления в дома. Когда среднесуточная температура опустилась до +5−7 °С — пора! Потому что утренний гололед приходит гораздо раньше снега и успевает собрать свои жертвы.
Чем отличаются зимние шины от летних? Во-первых, рисунком протектора — он более глубокий и рифленый. Во-вторых, составом резиновой смеси. Летняя резина на морозе просто «дубеет», ход машины становится жестким и нет хорошего сцепления с дорогой. Есть всесезонная резина, но дальневосточным автомобилистам ставить ее не рекомендуют, она больше подходит к эксплуатации в регионах с мягким климатом и небольшим разбегом температур.
Разброс цен на услуги шиномонтажа большой: от 500 рублей и выше. Если резина у вас уже на дисках, возьмут по минимуму, а процесс будет быстрым. Если требуется перебортировать покрышки, потребуется время на то, чтобы проверить развал-схождение.
Крупные компании предлагают упаковку шин в пакеты и допслуги хранения резины до следующей замены.
Советы бывалых
Хабаровчанин Евгений — автолюбитель со стажем более 30 лет. Перед зимой обязательно утепляет двигатель. От холодных хабаровских ветров его отлично спасает специальное автоодеяло. Такие можно купить в автомагазинах, крупных супермаркетах или на маркетплейсах. Цена от 800 рублей и дороже — за версию с фольгой.
— И о себе не стоит забывать. У меня кожаные сиденья с подогревом, но с мороза куда приятнее сесть на мягкое тепло. Поэтому комплект натуральных меховых накидок — тоже подготовка к зиме! — считает Евгений.
Цены на накидки из искусственного меха начинаются от полутора тысяч рублей, натуральная овчина или пушистая коза дороже в три-пять раз. Есть также чехлы с подогревом, которые работают от прикуривателя.
Главное, считает автомобилист, проверить состояние аккумулятора. Бесконечные прогревы требуют от него повышенной нагрузки.
— Проверяю напряжение, емкость, уровень электролита, чаще всего достаточно долить дистиллированной воды, — замечает собеседник. — Я это делаю самостоятельно, но лучше для обслуживания АКБ, конечно, обращаться в сервисы.
В авто зимой обязательно должны лежать щетка для чистки стекол и лопата. Опытные водители рекомендуют купить автомобильный бустер — устройство, похожее на пауэрбанк для зарядки телефона. Он поможет оживить севшую батарею. Спасут и провода- «крокодилы», через которые можно «прикурить» машину от другого авто. Правда, есть риск перестараться и залить свечи зажигания.
Те, у кого нет теплого гаража, могут перенять опыт Якутии. Пару лет назад там появились «юрты» для авто — утепленные чехлы. Накинул на машину, застегнул на замочки — и транспорт «в домике». Цены не маленькие — колеблются от 12 до 30 тысяч рублей. Зато «лошадка» в тепле и утром ее от снега чистить не нужно.
Ну что, урок повторили, поехали готовиться. И так уже почти опоздали, с резиной — так точно. Айда переобуваться!