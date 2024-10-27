Как подмаслишь, так и поедешь. Как правильно подготовить машину к зиме

Малыши ждут не дождутся первого снега. А вот кто меньше всего разделяет их нетерпение, так это автомобилисты. Что для них зима в городе? Бордовыми линиями пробок исчерчена онлайн-карта, повсюду опаздываешь… Это если вообще завелся и выехал со двора. Пока до морозов в Хабаровске еще далеко, столбик термометра опускается до минусовых температур только ночью. Но готовить свои «сани» к холодам уже пора. «АиФ-Дальинформ» узнал, как сделать это грамотно.