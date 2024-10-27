Более 300 пловцов борются за медали на чемпионате и первенстве ДФО в Хабаровске

Чемпионат и первенство Дальнего Востока по плаванию стартовали 25 октября в Хабаровске. Более 300 спортсменов из Забайкалья, Камчатки и других регионов поборются за медали в основных дисциплинах плавания. Завершатся соревнования в понедельник, 28 октября. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Для нас большая честь принимать соревнования такого уровня. Помимо традиционного турнира “Амурские тигрята” для самых юных пловцов, теперь мы проводим и крупные состязания среди взрослых спортсменов. Сборная Хабаровского края сейчас одна из самых сильных на Дальнем Востоке, а как именно она выступит, покажут итоги турнира», — сказал министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
16-летний Александр Ширяев, воспитанник спортивной школы «Дельфин», — один из лидеров сборной Хабаровского края. Этим летом он завоевал три медали на Международных играх «Дети Азии», а также уже становился победителем всероссийских турниров. В первый день чемпионата он взял две медали: бронзу на 100 метров баттерфляем и серебро на дистанции 100 метров на спине, будучи самым молодым финалистом в баттерфляе.