Более 300 пловцов борются за медали на чемпионате и первенстве ДФО в Хабаровске

16-летний Александр Ширяев, воспитанник спортивной школы «Дельфин», — один из лидеров сборной Хабаровского края. Этим летом он завоевал три медали на Международных играх «Дети Азии», а также уже становился победителем всероссийских турниров. В первый день чемпионата он взял две медали: бронзу на 100 метров баттерфляем и серебро на дистанции 100 метров на спине, будучи самым молодым финалистом в баттерфляе.