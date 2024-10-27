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Минобороны РФ: за полтора часа средства ПВО сбили 17 беспилотников ВСУ

Беспилотники ликвидированы в Воронежской, Брянской, Липецкой и Белгородской областях.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные вечером в субботу ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над четырьмя регионами, сообщает Минобороны РФ.

«В 22:00 до 23:20 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты в Воронежской, Брянской, Липецкой и Белгородской областях. В частности, под Воронежем было ликвидировано восемь БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Брянской областью.