Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за рекордные 8 млн рублей

Цой, проявлявший интерес к рисованию с ранних лет, поступил в художественное училище Серова, но из-за низкой успеваемости был отчислен и позже перешел в художественно-реставрационное училище для изучения резьбы по дереву. Работы он создавал из разных материалов, таких как бумага, картон и даже полиэтилен.