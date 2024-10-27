Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за рекордные 8 млн рублей

На аукционе современного искусства VLADEY рисунок Викторы Цоя был продан за рекордные €76,9 тыс. (около 8 млн рублей), сообщает пресс-служба аукциона.
Лот, на котором изображен «квадратноголовый человечек», изначально был оценен в €15 тыс., но общая стоимость с комиссией достигла €76 900.
Цой, проявлявший интерес к рисованию с ранних лет, поступил в художественное училище Серова, но из-за низкой успеваемости был отчислен и позже перешел в художественно-реставрационное училище для изучения резьбы по дереву. Работы он создавал из разных материалов, таких как бумага, картон и даже полиэтилен.
В 2017 году другой рисунок Цоя, сделанный красным фломастером, продавался на аукционе за 250 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что более 2 тыс. предметов из «Игры престолов» продадут на аукционе осенью.