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Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за рекордные 8 млн рублей

Изначально лот был оценен в €15 тыс., но общая стоимость с комиссией достигла €76 900.

Источник: Аргументы и факты

На аукционе современного искусства VLADEY рисунок Викторы Цоя был продан за рекордные €76,9 тыс. (около 8 млн рублей), сообщает пресс-служба аукциона.

Лот, на котором изображен «квадратноголовый человечек», изначально был оценен в €15 тыс., но общая стоимость с комиссией достигла €76 900.

Цой, проявлявший интерес к рисованию с ранних лет, поступил в художественное училище Серова, но из-за низкой успеваемости был отчислен и позже перешел в художественно-реставрационное училище для изучения резьбы по дереву. Работы он создавал из разных материалов, таких как бумага, картон и даже полиэтилен.

В 2017 году другой рисунок Цоя, сделанный красным фломастером, продавался на аукционе за 250 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что более 2 тыс. предметов из «Игры престолов» продадут на аукционе осенью.