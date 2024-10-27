Красная икра во Владивостоке становится дефицитным товаром: стоимость доходит до 13 тыс рублей

«После завершения путины красная икра дорожает, по сравнению с октябрем прошлого года цены выросли на 25% и еще могут набрать до 10% стоимости, которая сейчас доходит до 13 тыс. рублей», — сообщает NewsVL.ru.
Так, несмотря на близость Владивостока к Японскому морю, икра становится в Приморье дефицитным товаром, тем более что лососевая путина не оправдала ожиданий ученых. Но купить продукт все еще можно: на городских прилавках его стоимость варьируется от 4,5 до 13 тыс. рублей.
Напоминаем, что эксперты дают разные оценки происходящему со стоимостью икры, а власти предлагают способы сдержать рост.