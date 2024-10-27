Красная икра во Владивостоке становится дефицитным товаром: стоимость доходит до 13 тыс рублей

Так, несмотря на близость Владивостока к Японскому морю, икра становится в Приморье дефицитным товаром, тем более что лососевая путина не оправдала ожиданий ученых. Но купить продукт все еще можно: на городских прилавках его стоимость варьируется от 4,5 до 13 тыс. рублей.