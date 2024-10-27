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Красная икра во Владивостоке становится дефицитным товаром: стоимость доходит до 13 тыс рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 октября, ФедералПресс. Красная икра подорожала уже на 25%, и ее стоимость может увеличиться еще на 10%.

Источник: AP 2024

«После завершения путины красная икра дорожает, по сравнению с октябрем прошлого года цены выросли на 25% и еще могут набрать до 10% стоимости, которая сейчас доходит до 13 тыс. рублей», — сообщает NewsVL.ru.

Так, несмотря на близость Владивостока к Японскому морю, икра становится в Приморье дефицитным товаром, тем более что лососевая путина не оправдала ожиданий ученых. Но купить продукт все еще можно: на городских прилавках его стоимость варьируется от 4,5 до 13 тыс. рублей.

Напоминаем, что эксперты дают разные оценки происходящему со стоимостью икры, а власти предлагают способы сдержать рост.