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Рабочая неделя во Владивостоке начнется солнечно

Понедельник и вторник обещают быть умеренно теплыми и без осадков.

Сейчас в Олбани: +7° 3 м/с 57% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: PrimaMedia.ru

Начало рабочей недели во Владивостоке будет солнечными и умеренно теплым, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду. В воскресенье по прогнозу — небольшой дождь.

Днем в понедельник во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура 7−9 градусов. Ветер умеренный — 6−11 метров в секунду.

Аналогичная погоду ожидается и во вторник. Температура будет выше на несколько градусов — 9−11 С.

В среду погоду испортится. По прогнозу — небольшой дождь, ветер умеренный до сильного — 8−13 метров в секунду. Температура 10−12 градусов.

Добавим, что сегодня, в воскресенье, во Владивостоке 8−10 градусов тепла, небольшой дождь и сильный ветер. Вечером его порывы будут достигать 15−20 метров в секунду.