Рабочая неделя во Владивостоке начнется солнечно

Начало рабочей недели во Владивостоке будет солнечными и умеренно теплым, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду. В воскресенье по прогнозу — небольшой дождь.
Днем в понедельник во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура 7−9 градусов. Ветер умеренный — 6−11 метров в секунду.
Аналогичная погоду ожидается и во вторник. Температура будет выше на несколько градусов — 9−11 С.
В среду погоду испортится. По прогнозу — небольшой дождь, ветер умеренный до сильного — 8−13 метров в секунду. Температура 10−12 градусов.
Добавим, что сегодня, в воскресенье, во Владивостоке 8−10 градусов тепла, небольшой дождь и сильный ветер. Вечером его порывы будут достигать 15−20 метров в секунду.