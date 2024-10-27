Гросси: иранские ядерные объекты не задеты при ударе ЦАХАЛ

Ядерные объекты, расположенные на территории Ирана, не получили повреждений в результате удара Израиля, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
«Ядерные объекты Ирана не пострадали. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии находятся в безопасности и продолжают свою работу», — написал он в соцсети X*.
Глава МАГАТЭ также отметил, что следует быть «сдержанными и благоразумными» в действиях, которые угрожают «сохранности ядерных и радиоактивных материалов».
Израильские военные в ночь на субботу заявили об ударе по военным объектам в Иране. Отмечалось, что это стало ответом на нападение Тегерана.
Ранее сообщалось, что Иран призвал генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша, а также СБ ООН «занять твёрдую позицию» и осудить Израиль за нанесённые удары.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.