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Гросси: иранские ядерные объекты не задеты при ударе ЦАХАЛ

В Иране находятся сотрудники МАГАТЭ.

Источник: Аргументы и факты

Ядерные объекты, расположенные на территории Ирана, не получили повреждений в результате удара Израиля, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Ядерные объекты Ирана не пострадали. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии находятся в безопасности и продолжают свою работу», — написал он в соцсети X*.

Глава МАГАТЭ также отметил, что следует быть «сдержанными и благоразумными» в действиях, которые угрожают «сохранности ядерных и радиоактивных материалов».

Израильские военные в ночь на субботу заявили об ударе по военным объектам в Иране. Отмечалось, что это стало ответом на нападение Тегерана.

Ранее сообщалось, что Иран призвал генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша, а также СБ ООН «занять твёрдую позицию» и осудить Израиль за нанесённые удары.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.