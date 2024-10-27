Актер Аль Пачино вспомнил, как в 1970-х его попыталась похитить поклонница

В своих мемуарах Аль Пачино, знаменитый голливудский актер, вспоминает, как в 1970-х годах он чуть не стал жертвой похищения со стороны поклонницы. В The Guardian была опубликована выдержка из новой книги 84-летнего артиста.
Как упоминает звезда «Крестного отца», однажды он вернулся домой после вечеринки в Нью-Йорке, находясь в состоянии алкогольного опьянения и в одиночестве. К нему подъехала незнакомка, предложившая подвезти его, но вскоре направилась в противоположную сторону от указанного места.
Когда девушка заявила, что намерена похитить его, Пачино, уроженец Южного Бронкса, не растерялся. Актер, по его словам, инстинктивно понял, как справиться с незнакомкой, и, притворившись готовым выпрыгнуть из машины, заставил ее отвезти его домой.
Ранее сообщалось, как российская актриса Арина Постникова стала жертвой мошенников. Желая приобрести сумку Gucci, звезда фильмов «Восьмидесятые» и «Третье сентября» отправила «итальянскому байеру» 180 тысяч рублей.