Актер Аль Пачино вспомнил, как в 1970-х его попыталась похитить поклонница

Как упоминает звезда «Крестного отца», однажды он вернулся домой после вечеринки в Нью-Йорке, находясь в состоянии алкогольного опьянения и в одиночестве. К нему подъехала незнакомка, предложившая подвезти его, но вскоре направилась в противоположную сторону от указанного места.