Под вой сирен воздушной тревоги: «Амурские Тигрицы» уступили команде «Атом-Курск»

К этой игре хабаровчанки подготовились достаточно хорошо — можно сказать, что играли на равных с командой, которая еще в прошлом сезоне выступала в Суперлиге, но в первой партии произошел разрыв игры: воздушная тревога и «красный» уровень опасности. Игроков и зрителей вывели в коридор, где нет окон, и после отбоя тревоги все вернулись на свои места. После короткой разминки и продолжения игры, курянки забрали сет с минимальным счетом 25:23.