Под вой сирен воздушной тревоги: «Амурские Тигрицы» уступили команде «Атом-Курск»

В Липецке состоялся повторный матч Чемпионата России по волейболу среди женщин высшей лиги «А» между хабаровской командами «Амурские Тигрицы» и «Атом-Курск». Дальневосточницы в этот раз не смогли взять реванш и вновь уступили курянкам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
К этой игре хабаровчанки подготовились достаточно хорошо — можно сказать, что играли на равных с командой, которая еще в прошлом сезоне выступала в Суперлиге, но в первой партии произошел разрыв игры: воздушная тревога и «красный» уровень опасности. Игроков и зрителей вывели в коридор, где нет окон, и после отбоя тревоги все вернулись на свои места. После короткой разминки и продолжения игры, курянки забрали сет с минимальным счетом 25:23.
Вторую партию хабаровчанки откровенно провалили — ошибались все игроки, чего делать при игре с такой сильной командой нельзя. Ошибалась даже главный бомбардир команды Вероника Стасилевич, что и привело к 25:15. Но вот в третьем сете «тигрицы» показали настоящую игру и, несмотря на то что уступили, партия вышла весьма зрелищной, хоть и закончилась со счетом 25:22, и как итог — 3:0 в пользу «Атом-Курск»: реванша не получилось.
— Чтобы играть на уровне соперника и выше, надо делать как можно меньше своих ошибок. Мы сыгрываемся с каждым матчем. Но пока есть глупые ошибки, которые нужно искоренять. Я верю в команду и надеюсь, что дальше мы покажем по-настоящему хорошую и качественную игру, прокомментировала — после матча диагональный «Амурских Тигриц» Вероника Стасилевич.
Следующую игру хабаровчанки проведут 27 октября, а соперником выступят хозяйки площадки — команда «Липецк».