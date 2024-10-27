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Остин назвал «ошибкой» возможный ответ Ирана на атаку Израиля

Заявление прозвучало в беседе с министром обороны Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин считает, что Тегерану «следует воздержаться» от ответа на удар со стороны Израиля, говорится в сообщении Пентагона.

Заявление прозвучало в беседе с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом. Остин назвал атаку «ошибкой» Ирана.

«Госсекретарь подчеркнул, что США хорошо подготовлены к защите своих сил, объектов и партнёров по всему региону и полны решимости не допустить, чтобы кто-либо использовал напряжённость или расширял конфликт», — также говорится в сообщении.

Израильские военные в ночь на субботу заявили об ударе по военным объектам в Иране.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты призвали Тегеран не отвечать на удар Израиля.