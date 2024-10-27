Что произошло после футбольного матча «Ростов» — «Ахмат»

Футбольный клуб «Ростов» во время домашней встречи проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 2:3. Рассказываем, что произошло после матча.
СТАРТОВЫЕ ПОЗИЦИИ — НЕ ЛУЧШИЕ.
Изначально мало кто ожидал выдающейся игры от «Ростова», который в этом сезоне показывает совсем не то, что от него ожидают преданные болельщики. Последние игры у клуба не задаются. Из пяти матчей были только две ничьи, остальные — проигрыши. С такой статистикой клуб подошел к 13-му туру РПЛ, где встретился с «Ахматом».
У «Ахмата» же стартовые позиции перед матчем были еще менее завидные. Одним словом — аутсайдеры. За все время ни одной победы. Но, как иногда бывает, как раз такие команды преподносят сюрпризы. Так произошло и в этот раз.
На тридцатых минутах матча болельщики не успевали следить за счетом. Фото: ФК «Ростов».
ТРИ ГОЛА ЗА ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ.
Первый тайм начался с весьма скучной игры команд. Болельщики же за этим молча наблюдали. Но спустя время они все же стали подбадривать игроков.
Все самое интересное началось на тридцатых минутах, когда за четыре минуты произошло три гола. Не часто такое увидишь.
Счет открыли гости из Грозного — отличился Даниил Уткин. Уже через минуту Николай Комличенко сравнял счет.
А еще через две минуты грозненский Лечи Садулаев вновь выводит свою команду вперед. Трибуны ревут, болельщики в шоке от происходящего.
Валерий Карпин считает, что его подопечные показали командную игру. Фото: ФК «Ростов».
После этого в первом тайме счет в матче не менялся. И даже три добавленные минуты не помогли ростовчанам, хотя они и пытались рваться к воротам соперника.
ВСЕ НА ДРАЙВЕ.
Во втором тайме игра была все время быстрой, динамичной. У зрителей не было и минуты, чтобы передохнуть.
И уже на 55-й минуте Лечи Садулаев забил дубль. Счет стал 1:3. После этого ростовчане провели замены на поле. И уже на 68-й минуте Мохаммад Мохеби довел счет до 2:3, подарив надежду болельщикам «Ростова».
Но далее, несмотря на быструю игру обеих команд, до финального свистка счет так и не изменился. И грозненский «Ахмат» увез домой три очка.
ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР ВАЛЕРИЙ КАРПИН.
— Это точно проблема не психологического характера. Подарки, которые мы делаем во многих матчах, не допустимы. Если допускать такие ошибки, то выигрывать тяжело, — во время послематчевой пресс-конференции прокомментировал последние проигрыши Валерий Карпин.
При этом он отметил, что в сегодняшнем матче футболисты показали командную игру.
Валерий Карпин считает, что его команда должна играть как в прошедшем матче, «но не делать таких подарков» сопернику.
Болельщики дончан оказались разочарованы игрой своего клуба. Фото: ФК «Ростов».
ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ «РОСТОВА».
Болельщики «Ростова» с горечью восприняли итоги игры любимой команды.
— Как, как ходить на стадион? Вы бесполезно проводите тренировки, зачем тратить на вас время? — задался вопросами один из болельщиков.
— Это было ожидаемо, помогают «Ахмату» набирать очки, — продолжил дончанин.
— Кто-то реально думал, что мы победим? — задался риторическим вопросом болельщик.
— За ошибки наказали. Хидаету Ханкичу спасибо, что не шесть залетело. К нему нет вопросов. Спасибо, что пытались спасти матч. На этом все, — поделился своим мнением еще один ростовчанин.
Следующую игру «Ростов» проведет с «Динамо». Состоится матч 1 ноября.