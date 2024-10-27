Что произошло после футбольного матча «Ростов» — «Ахмат»

Изначально мало кто ожидал выдающейся игры от «Ростова», который в этом сезоне показывает совсем не то, что от него ожидают преданные болельщики. Последние игры у клуба не задаются. Из пяти матчей были только две ничьи, остальные — проигрыши. С такой статистикой клуб подошел к 13-му туру РПЛ, где встретился с «Ахматом».