«Барселона» разгромила «Реал» со счетом 4:0 в «Эль-класико»

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала убедительную победу над мадридским «Реалом».
Игра, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
Решающую роль в победе сыграл нападающий Роберт Левандовски, забивший два подряд мяча за короткий промежуток времени. Также отличились 17-летний полузащитник Ламин Ямаль и полузащитник Рафинья, которые забили по одному голу.
Все мячи «Барселоны» были отправлены в ворота «Реала» во втором тайме.
В мадридском клубе нападающий Килиан Мбаппе случайно забил, но оба гола не засчитали из-за положения «вне игры».
После этого матча «Барселона» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, а «Реал» занимает вторую позицию с 24 очками. В следующем туре 2 ноября мадридцы сыграют с «Валенсией» на выезде, а «Барселона» 3 ноября примет «Эспаньол» на своем поле.