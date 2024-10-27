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«Барселона» разгромила «Реал» со счетом 4:0 в «Эль-класико»

«Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.

Источник: Аргументы и факты

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала убедительную победу над мадридским «Реалом».

Игра, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Решающую роль в победе сыграл нападающий Роберт Левандовски, забивший два подряд мяча за короткий промежуток времени. Также отличились 17-летний полузащитник Ламин Ямаль и полузащитник Рафинья, которые забили по одному голу.

Все мячи «Барселоны» были отправлены в ворота «Реала» во втором тайме.

В мадридском клубе нападающий Килиан Мбаппе случайно забил, но оба гола не засчитали из-за положения «вне игры».

После этого матча «Барселона» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, а «Реал» занимает вторую позицию с 24 очками. В следующем туре 2 ноября мадридцы сыграют с «Валенсией» на выезде, а «Барселона» 3 ноября примет «Эспаньол» на своем поле.

Ранее стало известно, что столичный клуб «Спартак» может обогатиться на 100 миллионов рублей, если петербургский «Зенит» станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в ближайшие два сезона.