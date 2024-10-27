«Барселона» разгромила «Реал» со счетом 4:0 в «Эль-класико»

После этого матча «Барселона» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, а «Реал» занимает вторую позицию с 24 очками. В следующем туре 2 ноября мадридцы сыграют с «Валенсией» на выезде, а «Барселона» 3 ноября примет «Эспаньол» на своем поле.