Хабаровск борется за звание молодежной столицы на 2025 год

Вместе с ним в финал вышли еще четыре города.
Проголосовать за родной город можно на ресурсах мэрии Хабаровска. Помимо краевой столицы, бороться за статус будут Новый Уренгой, Омск, Пермь и Томск. Все пять муниципалитетов, в не зависимости от победы в голосовании, получат почётный статус в рамках специальной номинации Всероссийской премии «Время молодых».
Помимо этого с 25 октября в пяти вышедших в финал городах пройдет трэвел-шоу. ОНо будет длиться до 1 декабря. Все выпуски будут показывать в группе Росмолодежи во ВКонтакте. Зрителям расскажут о культурных особенностях городов, туристических фишках и других особенностях.
Окончательное народное голосование пройдет на Госуслугах в разделе обратной связи в декабре. Итоги подведут в конце декабря.