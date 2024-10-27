Хабаровск борется за звание молодежной столицы на 2025 год

Помимо этого с 25 октября в пяти вышедших в финал городах пройдет трэвел-шоу. ОНо будет длиться до 1 декабря. Все выпуски будут показывать в группе Росмолодежи во ВКонтакте. Зрителям расскажут о культурных особенностях городов, туристических фишках и других особенностях.