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Трамп заявил, что не будет отправлять солдат США воевать за границей

Харрис в случае победы вовлечёт американцев в участие в иностранных конфликтах.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах не станет отправлять американских военнослужащих участвовать в конфликтах в других государствах.

«Я не буду отправлять вас сражаться и погибать в глупых иностранных конфликтах, которым нет конца», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе мероприятия в штате Пенсильвания. Трамп выступил перед своими сторонниками.

«При мне США не вели войны. Мы добивались мира через силу. Это замечательно», — добавил республиканец.

Он также выразил уверенность, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы вовлечёт американцев в участие в иностранных конфликтах.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс выразил мнение, что если Трамп выиграет выборы президента Соединённых Штатов и остановит военные поставки на Украину, киевские власти не смогут продолжить боевые действия.