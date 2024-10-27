Трамп заявил, что не будет отправлять солдат США воевать за границей

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах не станет отправлять американских военнослужащих участвовать в конфликтах в других государствах.
«Я не буду отправлять вас сражаться и погибать в глупых иностранных конфликтах, которым нет конца», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе мероприятия в штате Пенсильвания. Трамп выступил перед своими сторонниками.
«При мне США не вели войны. Мы добивались мира через силу. Это замечательно», — добавил республиканец.
Он также выразил уверенность, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы вовлечёт американцев в участие в иностранных конфликтах.
Ранее американский политолог Дмитрий Саймс выразил мнение, что если Трамп выиграет выборы президента Соединённых Штатов и остановит военные поставки на Украину, киевские власти не смогут продолжить боевые действия.