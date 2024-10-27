В Хабаровске появилась более доступная среда

На встрече с прокурором Хабаровского края жительница краевого центра обратила внимание на необходимость создания доступной среды для людей с ограниченной мобильностью, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
В ходе проверки было установлено, что состояние лестницы у дома № 3 на улице Серышева в Хабаровске неудовлетворительное. Ступени частично разрушены, и пандус отсутствует.
«Прокуратура Хабаровского края направила представление в администрацию Хабаровска по поводу выявленных нарушений», — сообщили в прокуратуре.
Благодаря вмешательству прокуратуры проблемы были устранены: лестница отремонтирована, и установлен пандус для удобства маломобильных граждан.