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В Хабаровске появилась более доступная среда

Права инвалидов восстановлены после вмешательства прокуратуры.

Источник: Freepik

На встрече с прокурором Хабаровского края жительница краевого центра обратила внимание на необходимость создания доступной среды для людей с ограниченной мобильностью, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

В ходе проверки было установлено, что состояние лестницы у дома № 3 на улице Серышева в Хабаровске неудовлетворительное. Ступени частично разрушены, и пандус отсутствует.

«Прокуратура Хабаровского края направила представление в администрацию Хабаровска по поводу выявленных нарушений», — сообщили в прокуратуре.

Благодаря вмешательству прокуратуры проблемы были устранены: лестница отремонтирована, и установлен пандус для удобства маломобильных граждан.

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