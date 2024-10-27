Лучший двор выбрали в Хабаровске

С 2002 года администрация ежегодно выбирает победителей. В этом году поступило 406 заявок. Победителем в номинации «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (до 80 квартир включительно)» стала инициативная группа жителей из домов №№ 13 и 15 по улице Прогрессивной.