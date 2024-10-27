Лучший двор выбрали в Хабаровске

В Хабаровске наградили победителей и участников конкурса «Лучший двор, лучший подъезд». Торжественная церемония состоялась в администрации города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Конкурс проводится, чтобы жители города активнее преображали свои дворы. В порядок приведены дворы, подъезды, устроены клумбы, цветники и элементы ландшафтного дизайна.
С 2002 года администрация ежегодно выбирает победителей. В этом году поступило 406 заявок. Победителем в номинации «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (до 80 квартир включительно)» стала инициативная группа жителей из домов №№ 13 и 15 по улице Прогрессивной.
Первое место в номинации «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (более 80 квартир включительно)» заняли жители двора на Демьяна Бедного, 14. ТСЖ «Запарина 137» смогли оформить лучший двор.
Лучшая цветочная клумба — у двора на Вяземской, 8, лучший подъезд — на Калинина, 123. Членам комиссии понравилась чистота помещения и лифта.
Лучшим многоквартирным домом признали дом № 72 на Трехгорной. А «Многоквартирным домом высокой гражданской ответственности» признали дом № 9 по улице Казачья Гора.