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«СКА-Хабаровск» разнёс дома «Черноморец» со счётом 6:1

Победа позволила «армейцам» подняться на 8-е место в таблице с 21 очком.

Источник: ФК "СКА Хабаровск"

В 16-м туре МЕЛБЕТ-Первой лиги «СКА-Хабаровск» разгромил «Черноморец» из Новороссийска со счётом 6:1. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «армейцев».

Матч состоялся в субботу, 26 октября, на обновлённом газоне стадиона имени Ленина. Хозяева быстро обеспечили себе преимущество: два пенальти на 20-й минуте реализовал Георгий Гонгадзе, а третий гол забил Артём Симонян. На перерыв команды ушли при счёте 3:1.

Во втором тайме на 52-й минуте Камран Алиев точным дальним ударом отправил четвёртый мяч в ворота. Затем отличился Альбек Гонгапшев, а защитник Артём Быков поставил точку, забив шестой гол и свой третий в сезоне.

Победа позволила «СКА-Хабаровск» подняться на 8-е место в таблице с 21 очком. Впереди у команды выезд в Калининград, а затем домашние матчи 10 ноября с «Уфой» и 17 ноября с московским «Торпедо».

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