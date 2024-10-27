«СКА-Хабаровск» разнёс дома «Черноморец» со счётом 6:1

В 16-м туре МЕЛБЕТ-Первой лиги «СКА-Хабаровск» разгромил «Черноморец» из Новороссийска со счётом 6:1. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «армейцев».
Матч состоялся в субботу, 26 октября, на обновлённом газоне стадиона имени Ленина. Хозяева быстро обеспечили себе преимущество: два пенальти на 20-й минуте реализовал Георгий Гонгадзе, а третий гол забил Артём Симонян. На перерыв команды ушли при счёте 3:1.
Во втором тайме на 52-й минуте Камран Алиев точным дальним ударом отправил четвёртый мяч в ворота. Затем отличился Альбек Гонгапшев, а защитник Артём Быков поставил точку, забив шестой гол и свой третий в сезоне.
Победа позволила «СКА-Хабаровск» подняться на 8-е место в таблице с 21 очком. Впереди у команды выезд в Калининград, а затем домашние матчи 10 ноября с «Уфой» и 17 ноября с московским «Торпедо».