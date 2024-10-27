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Комик Поперечный распространял материалы других иноагентов

Поперечный публиковал данный контент в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Комик Данила Поперечный* принимал участие в создании, а также распространении материалов другого иностранного агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные материалы.

Поперечный публиковал данный контент в соцсетях, в том числе в Instagram** и Telegram. Кроме того, материалы были размещены на YouTube.

В период с апреля 2023 года по апрель текущего года комик распространял материалы и сообщения иноагента о Екатерине Гордеевой***, которой он дал интервью.

Ранее сообщалось, что Поперечный, признанный иноагентом, уехал из Российской Федерации сразу после того, как началась специальная военная операция.

* Признан в РФ иностранным агентом.

** Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ организацией.

*** Признана в РФ иностранным агентом.