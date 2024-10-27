Комик Поперечный распространял материалы других иноагентов

Комик Данила Поперечный* принимал участие в создании, а также распространении материалов другого иностранного агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные материалы.
Поперечный публиковал данный контент в соцсетях, в том числе в Instagram** и Telegram. Кроме того, материалы были размещены на YouTube.
В период с апреля 2023 года по апрель текущего года комик распространял материалы и сообщения иноагента о Екатерине Гордеевой***, которой он дал интервью.
Ранее сообщалось, что Поперечный, признанный иноагентом, уехал из Российской Федерации сразу после того, как началась специальная военная операция.
* Признан в РФ иностранным агентом.
** Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ организацией.
*** Признана в РФ иностранным агентом.