В Хабаровске завершилась навигация

В департаменте промышленности и транспорта администрации краевого центра сообщили, что нынешняя навигация прошла без происшествий. В этом сезоне количество пассажиров сократилось на 12% по сравнению с предыдущим годом — до 63 тысяч человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Перед прекращением работы речных трамвайчиков отмечался наплыв дачников, которые спешили подготовить свои приусадебные участки к зиме.
В этом году администрация выделила на пассажирские перевозки по Амуру почти 60 миллионов рублей. Региональный комитет по вопросам цени тарифов увеличил стоимость проезда, которую не изменяли на протяжении четырех лет. Теперь, в зависимости от маршрута, билет стоит от 94 до 120 рублей.
В этом году навигация закончилась раньше обычного 27 октября.