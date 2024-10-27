В Хабаровске завершилась навигация

В этом году администрация выделила на пассажирские перевозки по Амуру почти 60 миллионов рублей. Региональный комитет по вопросам цени тарифов увеличил стоимость проезда, которую не изменяли на протяжении четырех лет. Теперь, в зависимости от маршрута, билет стоит от 94 до 120 рублей.