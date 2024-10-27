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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 27 октября 2024

До +10 градусов потеплеет в Иркутске 27 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 27 октября 2024 обещает теплой и не сильный ветер. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, воздух в столице региона прогреется до +10 градусов.

Погода в Иркутске 27 октября 2024.

— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточной четверти 2−7 м/с, температура +8…+10, — поделились метеорологи.

Если погода в Иркутске 27 октября 2024 будет без осадков, то в остальных частях региона пройдет снег и дождь. Ветер в большинстве районов обещают юго-западный, северо-западный. На юге с восточными потоками и порывами до 13 м/с. Воздух прогреется до +6… +11 градусов при солнечной погоде. В противном случае только до +2…-3.