Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 27 октября 2024

Если погода в Иркутске 27 октября 2024 будет без осадков, то в остальных частях региона пройдет снег и дождь. Ветер в большинстве районов обещают юго-западный, северо-западный. На юге с восточными потоками и порывами до 13 м/с. Воздух прогреется до +6… +11 градусов при солнечной погоде. В противном случае только до +2…-3.