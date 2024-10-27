Выставка Барби и бал в старинном особняке: как незабываемо провести Ночь искусств 2024 в Иркутске

Ночь искусств 2024 в Иркутске — время, когда двери музеев к вечеру открываются. Да, именно так и не иначе. В «Ночь искусств» учреждения культуры работают всегда дольше обычного. В этот день с наступлением сумерек, когда традиционно последних посетителей просят покинуть выставочные залы, все только начинается: включаются кинопроекторы, танцоры выходят на паркет, вокруг ведущих мастер-классов собирается публика, ведущие экскурсий проверяют микрофоны. Что ждать иркутянам от «Ночи искусств» 3 ноября на этот раз? Конечно же сюрпризов! Приоткроем завесу тайны.
НОЧЬ ИСКУССТВ 2024 В ИРКУТСКЕ: ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ.
Экскурсии нон-стоп.
В Усадьбе Сукачева к «Ночи искусств» подготовились заранее — составили насыщенную событиями программу. Владимир Платонович бы одобрил — он всегда следовал веяниям времени. Плюс когда-то сам выделил десяток комнат своего дома под картинную галерею и открыл ее для всех горожан. Сегодняшние сотрудники усадьбы следуют традициям, чем иркутяне только рады.
— «Ночь искусств» у нас собирает до двух тысяч посетителей. Конечно, не одномоментно, но именно столько приходит на мероприятия в течение всего вечера, — рассказывает заведующая усадьбой Кристина Шерхунаева.
В программе спектакли от студенческого театра ИГУ «Эксперимент» — «Семейная сцена» и «Шорохи». Последний поставлен по произведениям Александра Вампилова, слова которого театр использует как собственный девиз: «Молодость дается нам для эксперимента, а не для прозябания». Для желающих пополнить багаж знаний с 17:00 до 21:00 будут идти лекции, посвященные семейной портретной галерее Трапезниковых-Сукачевых, родственным связям владельцев усадьбы, а также образованию и увлечениям девушек в конце позапрошлого века.
Для детей Ночь искусств 2024 в Иркутске тоже будет интересна. Запланированы экскурсии по выставке «Барби — мечта из детства». Они запланированы нон-стоп с пяти вечера через каждые полчаса. А еще в планах — мастер-классы по акварельному рисунку от педагогов иркутской школы искусств № 5 и по кофейной живописи, концертная программа педагогического колледжа «Ноктюрн Глинки», экскурсия по выставке «Азы иконописи, начало пути».
НОЧЬ ИСКУССТВ 2024 В ИРКУТСКЕ: БАЛ В СТАРИННОМ ОСОБНЯКЕ.
Не только воскресный вечер, но и день предлагает провести в своих филиалах Музей истории города Иркутска. В парадном здании на Франк-Каменецкого программа расписана с 11 утра до позднего вечера. Утром всех желающих ждут на увлекательный квест «Пираты Байкальского моря», одновременно дети смогут рисовать цветным песком и расписывать красками деревянные значки. Также разрешается украсить себя аквагримом и шуточным тату.
Хотите получить свой портрет? Нет ничего проще. Студенты Иркутского областного художественного колледжа имени Копылова будут рисовать портреты посетителей до 18:00. Ожидание своей очереди не пройдет бесцельно. Для зрителей — выступление коллективов «Любимовка» и «Радуга Байкала», показ документальных фильмов студии «Подвиг железнодорожников», «Подвиг пионеров». Приготовлен и эксклюзив — впервые в музее выступит лауреат всероссийских конкурсов армейской песни ВИА «Гвардия». Прозвучат патриотические и эстрадные песни разных лет.
Ближе к вечеру, как и положено, начнется бал с участием студии исторического танца «Прекрасная эпоха». А ярким аккордом вечера станет экскурсия с фонариками по залам старинного особняка в 21:00. Записываться нужно заранее, поскольку желающих обычно больше, чем фонариков.
НОЧЬ ИСКУССТВ 2024 В ИРКУТСКЕ: МАСТЕР-КЛАССЫ И ВЫСТАВКИ.
Топать «по-джазовому».
Поскольку Ночь искусств проходит в преддверии Дня народного единства, то стоит заглянуть в Дом ремесел и фольклора на Декабрьских Событий. С двух часов дня здесь будут работать мастерские — записывайся, куда душа пожелает. Можно слепить свистульку или сувенир в виде нерпы, сшить тряпичную куклу, научиться выжигать на спиле дерева, поработать на гончарном круге. Будет работать фотозона — снимки в народном костюме пополнят семейный фотоальбом. А еще состоится конкурс любительских театров с участием коллективов «Любимовка», «Театральная школа М. Коренева», «Диалог».
О народных традициях в Ночь искусств 2024 в Иркутске будут говорить и в краеведческом музее в рамках выставки «Узорное ткачество. Традиция и современность». На ней представлены работы 28 выпускников мастерской «Оникс» из 7 городов и 5 сельских поселений Иркутской области. Публика сможет посмотреть на хитросплетения узоров из разноцветных нитей, а еще поучаствовать в различных музейных активностях.
Другие иркутские учреждения культуры в стороне от Ночи искусств в Иркутске 2024 тоже не останутся. Будут экскурсии, встречи со зрителями, спектакли, концерты. Так, Иркутский музыкальный 3 ноября устраивает бенефис заслуженного артиста РФ Виктора Лесового. Мэтру сцены — 75. Придя на концерт, стоит заглянуть в театральный музей. Он, кстати, занял второе место на федеральном этапе национальной премии «Корпоративный музей», который проходил в Нижнем Новгороде.
В драмтеатре 3 ноября сразу два спектакля — «На всякого мудреца довольно простоты» в основном зале и «Лошадка» на другой сцене. А в филармонии в афише — «Приключения Луи». Во время этого концерта слушатели вместе с ведущим и артистами джазового оркестра научатся стучать африканские ритмы, хлопать и топать «по-джазовому».
Крупным планом.
Дембельский альбом.
Чем еще удивит и порадует Ночь искусств 2024 в Иркутске? Филиал Музея истории города Иркутска «Солдаты Отечества» предлагает посетителям познакомиться с экспонатами выставки «Дембеля». В витринах — более 50 предметов, рассказывающих о традициях служивых, увольняющихся в запас. Здесь и парадно-выходные дембельские кители или, как их называли, «парадки», и дембельские альбомы, и головные уборы, и ремни. Особый экспонат — воротник «матроса-дембеля 1976 года» с вышитым на нем номером приказа и пожеланиями от всех сослуживцев. В рамках Ночи искусств музейщики приготовили еще и квест «Жизнь солдатская» с интерактивными элементами: сбор вещмешка, надевание противогаза, сборка автомата, определение званий по погонам. Начало квестов в 12:00, 15:00, 17:00.
КСТАТИ.
«Ночь искусств» является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки».
ДАТА.
Впервые «Ночь искусств» прошла в Иркутске 3 ноября 2013 года. Тогда участие в акции приняли три областных музея.
ФАКТ.
В 2020 и 2021 годах «Ночь искусств» проходила онлайн. Иркутянам предлагали посмотреть видеозаписи спектаклей, побывать на экскурсиях с помощью интернета, принять участие в мастер-классах через трансляции в социальных сетях.