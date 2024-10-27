Выставка Барби и бал в старинном особняке: как незабываемо провести Ночь искусств 2024 в Иркутске

Чем еще удивит и порадует Ночь искусств 2024 в Иркутске? Филиал Музея истории города Иркутска «Солдаты Отечества» предлагает посетителям познакомиться с экспонатами выставки «Дембеля». В витринах — более 50 предметов, рассказывающих о традициях служивых, увольняющихся в запас. Здесь и парадно-выходные дембельские кители или, как их называли, «парадки», и дембельские альбомы, и головные уборы, и ремни. Особый экспонат — воротник «матроса-дембеля 1976 года» с вышитым на нем номером приказа и пожеланиями от всех сослуживцев. В рамках Ночи искусств музейщики приготовили еще и квест «Жизнь солдатская» с интерактивными элементами: сбор вещмешка, надевание противогаза, сборка автомата, определение званий по погонам. Начало квестов в 12:00, 15:00, 17:00.